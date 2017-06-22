Путин назвал стартующий Московский кинофестиваль знаковым событием в культурной жизни РФ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXXIX Московского международного кинофестиваля, отметив высокий уровень этого события. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Этот старейший отечественный кинофорум по праву считается большим, знаковым событием в культурной жизни нашей страны, других государств", - отметил глава государства. "Он всегда оправдывает ожидания самых взыскательных знатоков кинематографа, славится насыщенной программой и звездным составом участников, и сохраняя свои исторические традиции, каждый раз удивляет новыми проектами, идеями, задумками", - считает Путин.

Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) - один из наиболее представительных и престижных кинофорумов мира. Его история восходит к 1935 году - тогда он прошел в первый раз, затем наступил перерыв почти в четверть века. Официальный отсчет ведется с 1959 года, когда ММКФ был возобновлен.

В четверг ММКФ открывается показом индийского блокбастера "Бахубали. Завершение" С. С. Раджамоули. Россию в основном конкурсе представляют сразу три фильма: "Мешок без дна" Рустама Хамдамова, "Карп отмороженный" Владимира Котта и "Купи меня" Вадима Перельмана. Кроме того, в основной конкурс вошли картины "Хохлатый ибис" (Китай), "Преисподняя" (Дания), "Желтая жара" (Турция), "Селфи" (Испания), "Симфония для Анны" (Аргентина), "Звездачи" (Финляндия), "Апрельский сон длиной в три года" (Япония), "Обычный человек" (Республика Корея), "Лучший из миров" (Германия, Австрия), "Прыжок в воду" (Бангладеш, Индия).

На фестивале, кроме основного, пройдут конкурсы документального кино и короткого метра, будут показаны картины из Южной Кореи и Индии, а также ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского. Церемония награждения победителей пройдет 29 июня. После объявления лауреатов покажут новую картину Софии Копполы "Роковое искушение" по роману Томаса Каллинена.

В жюри основного конкурса, которое возглавит режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, вошли режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия).