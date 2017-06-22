Московский кинофестиваль открылся песней на стихи Марии Захаровой о павших за родину

"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере

"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере 22 июня, 18:35

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открылся в четверг песней "Верните память", посвященной погибшим за родину российским военным.

"Верните память, вернитесь сами, я отмолю вас всех слезами. Земля и небо слились навечно. Как это больно, бесчеловечно", - говорится в первых строках песни.

Президент фестиваля Никита Михалков решил открыть таким образом мероприятие в честь Дня памяти и скорби 22 июня. Композицию исполнила певица Наргиз.

Автором песни является официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она посвятила композицию, в частности, российским военным в Сирии. "Верните память", пояснила она, посвящается всем тем, кто погиб "за страну, за честь и своих".

"После трагедии с российским самолетом в Сирии, предательски сбитым в 2015 году, в душе что-то перевернулось, - сказала Захарова. - Трагедия стала общей и моей личной. Пришел текст и мелодия". Дипломат опубликовала стихи в соцсетях, получив множество откликов, и в итоге решила записать демоверсию композиции.

Во время открытия кинофестиваля Захарова, поднявшись на сцену, отметила, что "мы все привыкли думать: мир - естественное состояние, которое дано по праву жизни". Однако, продолжила она, "на самом деле мир - это рукотворное явление". Рассказывая про свою песню, официальный представитель МИД добавила, что "эта песня про героев сегодняшних, про тех, кто делает так, чтобы мы наслаждались жизнью".

"Давайте помнить их, давайте не забывать. Давайте жить", - добавила она.

В работе над композицией участвовал продюсер Максим Фадеев. "Послушав песню, он предложил записать ее профессионально и сказал, что лучше Наргиз ее никто не исполнит, - рассказала Захарова. - То, как ее спела Наргиз, меня поразило: проникновенно, пропустив через свое сердце..."

По словам певицы, "Верните память" - непростое произведение, "глубоко пережитое автором".

Открытие ММКФ

39-й ММКФ открылся в четверг в театре "Россия". Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина, в котором говорится, что "этот старейший отечественный кинофорум по праву считается большим, знаковым событием в культурной жизни нашей страны, других государств".

Всего в основном конкурсе участвуют 13 картин, Россию представляют сразу три фильма - "Мешок без дна" Рустама Хамдамова, "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Купи меня" Вадима Перельмана. В жюри основного конкурса, которое возглавил режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, вошли режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия). Церемония награждения победителей пройдет 29 июня. После объявления лауреатов покажут новую картину Софии Копполы "Роковое искушение" по знаменитому роману Томаса Каллинена.