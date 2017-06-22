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Московский кинофестиваль открылся песней на стихи Марии Захаровой о павших за родину

Культура
22 июня, 20:14 дата обновления: 22 июня, 20:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ посвятила песню, в частности, российским военным в Сирии

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Итальянская актриса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Итальянская актриса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Итальянская актриса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© Артем Геодакян/ТАСС
Юрий Грымов с дочерью Антониной
Юрий Грымов с дочерью Антониной
Юрий Грымов с дочерью Антониной
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ирина Гринева
Ирина Гринева
Ирина Гринева
© Артем Геодакян/ТАСС
Никас Сафронов (слева) и актер Борис Щербаков (справа) с супругой Татьяной
Никас Сафронов (слева) и актер Борис Щербаков (справа) с супругой Татьяной
Никас Сафронов (слева) и актер Борис Щербаков (справа) с супругой Татьяной
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Юлия Самойлова и ее администратор Алексей Таран
Юлия Самойлова и ее администратор Алексей Таран
Юлия Самойлова и ее администратор Алексей Таран
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Александр Галибин с супругой Ириной Савицковой
Александр Галибин с супругой Ириной Савицковой
Александр Галибин с супругой Ириной Савицковой
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актер, режиссер Артем Михалков и актриса Полина Лебедева
Актер, режиссер Артем Михалков и актриса Полина Лебедева
Артем Михалков и Полина Лебедева
© Артем Геодакян/ТАСС
Актриса Светлана Тома, ее дочь актриса Ирина Лачина (справа) и ее внучка Мария Будрина (в центре)
Светлана Тома, Мария Будрина и Ирина Лачина
Светлана Тома, Мария Будрина и Ирина Лачина
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Александр Раппопорт
Александр Раппопорт
Александр Раппопорт
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Андрей Соколов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Виктор Васильев и Анна Снаткина
Виктор Васильев и Анна Снаткина
Виктор Васильев и Анна Снаткина
© Артем Геодакян/ТАСС
Вера Сотникова
Вера Сотникова
Вера Сотникова
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Итальянская актриса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© Артем Геодакян/ТАСС
Юрий Грымов с дочерью Антониной
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ирина Гринева
© Артем Геодакян/ТАСС
Никас Сафронов (слева) и актер Борис Щербаков (справа) с супругой Татьяной
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Юлия Самойлова и ее администратор Алексей Таран
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Александр Галибин с супругой Ириной Савицковой
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Артем Михалков и Полина Лебедева
© Артем Геодакян/ТАСС
Светлана Тома, Мария Будрина и Ирина Лачина
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Александр Раппопорт
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Андрей Соколов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Виктор Васильев и Анна Снаткина
© Артем Геодакян/ТАСС
Вера Сотникова
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открылся в четверг песней "Верните память", посвященной погибшим за родину российским военным.

"Верните память, вернитесь сами, я отмолю вас всех слезами. Земля и небо слились навечно. Как это больно, бесчеловечно", - говорится в первых строках песни.

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Президент фестиваля Никита Михалков решил открыть таким образом мероприятие в честь Дня памяти и скорби 22 июня. Композицию исполнила певица Наргиз.

Автором песни является официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она посвятила композицию, в частности, российским военным в Сирии. "Верните память", пояснила она, посвящается всем тем, кто погиб "за страну, за честь и своих".

"После трагедии с российским самолетом в Сирии, предательски сбитым в 2015 году, в душе что-то перевернулось, - сказала Захарова. - Трагедия стала общей и моей личной. Пришел текст и мелодия". Дипломат опубликовала стихи в соцсетях, получив множество откликов, и в итоге решила записать демоверсию композиции.

Во время открытия кинофестиваля Захарова, поднявшись на сцену, отметила, что "мы все привыкли думать: мир - естественное состояние, которое дано по праву жизни". Однако, продолжила она, "на самом деле мир - это рукотворное явление". Рассказывая про свою песню, официальный представитель МИД добавила, что "эта песня про героев сегодняшних, про тех, кто делает так, чтобы мы наслаждались жизнью".

"Давайте помнить их, давайте не забывать. Давайте жить", - добавила она.

В работе над композицией участвовал продюсер Максим Фадеев. "Послушав песню, он предложил записать ее профессионально и сказал, что лучше Наргиз ее никто не исполнит, - рассказала Захарова. - То, как ее спела Наргиз, меня поразило: проникновенно, пропустив через свое сердце..."

По словам певицы, "Верните память" - непростое произведение, "глубоко пережитое автором".

Открытие ММКФ

39-й ММКФ открылся в четверг в театре "Россия". Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина, в котором говорится, что "этот старейший отечественный кинофорум по праву считается большим, знаковым событием в культурной жизни нашей страны, других государств".

Всего в основном конкурсе участвуют 13 картин, Россию представляют сразу три фильма - "Мешок без дна" Рустама Хамдамова, "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Купи меня" Вадима Перельмана. В жюри основного конкурса, которое возглавил режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, вошли режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия). Церемония награждения победителей пройдет 29 июня. После объявления лауреатов покажут новую картину Софии Копполы "Роковое искушение" по знаменитому роману Томаса Каллинена.

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Захарова, Мария Владимировна
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