Джонни Депп пошутил, что появление Трампа на фестивале в Англии добром бы не кончилось

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Известный американский киноактер Джонни Депп в шутку предположил, что появление президента США Дональда Трампа на музыкальном фестивале в Гластонбери в Англии добром бы не кончилось. Видео общения исполнителя со зрителями на мероприятии выложено в четверг в интернет-сервисе YouTube.
Англичане задали Деппу вопрос о новом президенте США, который неизменно вызывает бурную полемику по обе стороны океана. "Можем мы привести Трампа сюда", - задал актер вопрос под одобрительные крики толпы. "Я думаю, что ему нужна помощь", - сочувственно заявил он.
Почувствовав поддержку зрителей, исполнитель задал провокационный вопрос: "А когда в последний раз актер убивал президента?" "Я хотел бы внести ясность, что я не являюсь актером. Я лгу, чтобы зарабатывать на жизнь", - уточнил Депп под смех присутствующих.
Общеизвестно, что 16-й президент США Авраам Линкольн был убит 14 апреля 1865 года в Вашингтоне на спектакле "Наш американский кузен". Глава государства был ранен выстрелом в голову из пистолета сторонником южан Джоном Уилксом Бутом, который, как и Джонни Депп, был актером.
54-летний Депп трижды был номинирован на "Оскар" за "Лучшую мужскую роль": в 2004 году за фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), в 2005 году за картину "Волшебная страна" (Finding Neverland) и в 2008 году за ленту "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" (Sweeney Todd: The Demon Barber of the Fleet Street). Всего за свою карьеру он получил более 65 кинотрофеев.