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Российские программы ММКФ открылись в Доме кино

Культура
23 июня, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

На открытии была показана работа режиссера Юрия Грымова "Три сестры"

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Юрий Грымов

Юрий Грымов

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Режиссер Юрий Грымов в пятницу открыл Российские программы 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в Доме кино. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Большое спасибо Дому кино, у меня к нему отношение определенное - здесь была показана моя самая первая короткометражка, все свои картины я обязательно показываю именно здесь", - сказал режиссер.

Открыла смотр нового отечественного кино работа Грымова "Три сестры". Режиссер отметил, что фильм снят по одноименной пьесе Антона Чехова, но главным героиням не по 20 лет, а по 60. "Мы сняли фильм о том, что жить без любви неправильно, нереально", - сказал он.

Главные роли исполнили Людмила Полякова, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Владимир Носик, Александр Пашутин, Максим Суханов, Игорь Яцко, Александр Балуев, Игорь Ясулович и другие.

"Оказалось так, что в нашей картине задействованы народные артисты РСФСР и России, - сказал режиссер. - Это было большое счастье снимать кино таким составом". Грымов также подчеркнул, что "Три сестры" - "дань уважения советскому кино", на котором он рос. Грымов также отметил, что в этот раз выступил и как продюсер, и как режиссер и впервые как оператор-постановщик.

Программа в Доме кино

Российские программы традиционно пользуются большой популярностью у зрителей. С 23 по 29 июня гостям смотра представят фильмы "Рок" Ивана Шахназарова, "Прикосновение ветра" Ольги Веремеевой и Елены Демидовой, "Язычники" Валерии Сурковой, "Мотылек" Константина Худякова, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова, "Из Уфы с любовью" Айнура Аскарова, "Птица" Ксении Баскаковой. Здесь же пройдут тематические ретроспективы, в том числе "25 лет Мастерской первого и экспериментального фильма. 1988-1991 годов".

Анимационная программа включила мультфильмы "Упрямый козел", "Яблочки-пятки", "Три богатыря и морской царь", "Крякнутые каникулы", а также спецпоказы киностудии "Союзмультфильм".

В документальном разделе программы зрителей ждут работы "Переведи меня через майдан" Варвары Филипчук, "Озеро Восток. Хребет безумия" Екатерины Еременко, "Диссернет" Дмитрия Завильгельского и другие.

В рамках Российских программ пройдут круглые столы по проблемам современного кинематографа, в частности, "Будущее кино: между стримингом и виртуальной реальностью", "Дебютное кино в России: сегодня и завтра", "Короткометражное кино. Перспективы развития".

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