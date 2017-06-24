Балерина Диана Вишнева завершила выступления на сцене Американского театра балета

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Российская балерина Диана Вишнева завершила в пятницу выступления в составе труппы Американского театра балета. Впервые она выступила на сцене "Метрополитэн-опера" в 2003 году, когда в качестве приглашенной солистки исполнила партию в балете "Ромео и Джульетта". Два года спустя она стала примой-балериной и ее репертуар в этом театре включал "Баядерку", "Жизель", "Ромео и Джульетту", "Манон", "Сильвию".

В своем последнем спектакле на американской сцене она исполнила партию Татьяны в балете "Онегин" на музыку Петра Чайковского, а партию Онегина исполнил ее многолетний творческий партнер Марсело Гомес.

"Мне очень нравится партия Татьяны, но я исполняла и другие, столь же сложные партии классического репертуара, например в "Лебедином озере", - отметила балерина в беседе с корреспондентом ТАСС после выступления.

"Я была счастлива работать с этой труппой, - подчеркнула она на приеме, организованном в ее честь по окончании спектакля. - Эти люди делились со мной вдохновением. Просто невероятно, сколько всего сделано за эти годы". "Но после всех этих лет пришла пора сказать "до свидания", - добавила она.

Сокровище России

"Балет - это великое искусство и ты сделала его еще более великим, - обратилась к балерине по-русски член попечительского совета Американского театра балета Тереза Каули. - Мы благодарны судьбе, что ты подарила нам столько счастья. Ты божественна. Спасибо!"

"Это прирожденная балерина, - отметила Каули в беседе с корр. ТАСС. - Она демонстрирует поразительную пластику и артистизм на сцене".

"Диана Вишнева - российская балерина и это - сокровище России, но в то же время это и сокровище всего мира", - добавила она.

Путь к успеху

Диана Вишнева родилась 13 июля 1976 года в Ленинграде и в 1987 году была принята в Ленинградское хореографическое училище им. А.Я. Вагановой (ныне Академия русского балета им. А.Я. Вагановой) и, еще будучи студенткой училища, одержала победу на международном конкурсе молодых артистов балета "Приз Лозанны" (Швейцария). Окончила училище в 1995 году по классу профессора Людмилы Ковалевой и была принята в балетную труппу Мариинского театра. В 1996 году дебютировала с партией Китри в "Дон Кихоте" в Москве на сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ), затем в составе балетной труппы Мариинского театра выступала с гастролями в театре "Колизей" (Лондон, Великобритания): исполняла балетные партии Маши в "Щелкунчике" и Авроры в "Спящей красавице" Петра Чайковского, Джульетты в "Ромео и Джульетте" Сергея Прокофьева, Жар-птицы в одноименном сочинении Игоря Стравинского. В 1999 году в составе Мариинского балета выступала с гастролями на сцене "Метрополитен-опера" в Нью- Йорке, а в 2000 году - на сцене лондонской Королевской оперы ("Ковент-гарден").

Год спустя в качестве приглашенной солистки в труппе Баварского балета на сцене Национального театра в Мюнхене она исполнила партию Манон в одноименном балете Кеннета Макмиллана, а в миланском театре "Ла Скала" - партию Авроры в "Спящей красавице". С 2005 года она стала примой-балериной нью-йоркского Американского театра балета, а в 2008 году представила в США программу "Красота в движении", состоящую из трех частей ("Лунный Пьеро", "Повороты любви" и F.L.O.W. в постановках Алексея Ратманского, Дуайта Родена и Мозеса Пендлтона).

В 2011 году в Мариинском театре прошла премьера нового балетного проекта "Диана Вишнева: Диалоги", объединившего работы американских, нидерландских и немецких хореографов. В том же году на сцене Лозаннской оперы она исполнила основную партию в "Болеро" Мориса Равеля в постановке Мориса Бежара. Диана Вишнева стала второй после Майи Плисецкой отечественной балериной, получившей это право.

Диана Вишнева - народная артистка России (1997), лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2000), она стала трехкратной обладательницей российской национальной театральной премии "Золотая маска" (2001, 2009, 2013), лауреатом международной балетной премии "Бенуа де ла данс" (1996) и высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" (1996). В 2002 году по итогам опроса журнала Dance Europe ("Дэнс Юроп") была признана лучшей танцовщицей Европы.