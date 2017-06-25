Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Театр "Современник" представит премьеру спектакля "Уроки сердца"

Культура
25 июня, 0:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Основу спектакля составили пять одноактных произведений: "Русская смерть", "Уроки сердца" и фрагменты пьес "Девушки в любви", "Макаки, пицца и деструкция" и "Who’s afraid of contemporary art?"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Современник" представит в воскресенье премьеру спектакля "Уроки сердца", создателями и героинями которого стали в основном представительницы прекрасного пола. Это драматург Ирина Васьковская, режиссер Марина Брусникина и исполнители ролей Дарья Белоусова, Светлана Иванова, Полина Пахомова, Елена Плаксина, Полина Рашкина, Виктория Романенко, Марина Хазова и другие актрисы, сообщила ТАСС пресс-атташе "Современника" Евгения Кузнецова.

"Основу спектакля "Уроки сердца" составили пять коротких, одноактных произведений молодого уральского драматурга Ирины Васьковской: "Русская смерть", "Уроки сердца" и фрагменты пьес "Девушки в любви", "Макаки, пицца и деструкция" и "Who’s afraid of contemporary art?", лейтмотивом которых является чувство женской любви", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, "драматургия Ирины Васьковской - один из ярких примеров явления, набравшего обороты в последние 5-10 лет: внятного, оформившегося "женского" голоса в искусстве, отличающегося отнюдь не сентиментальностью или яростно "феминистическим" взглядом на мир, не темами или жанрами, но совершенно самостоятельным, неожиданным углом зрения, ракурсом, избираемым для анализа окружающей действительности". "И это стало главным аргументом при выборе ее пьес для постановки в "Современнике", - пояснила пресс-атташе театра, подчеркнув, что название "Уроки сердца" не случайно: мало хотеть любви, необходимо учиться изо дня в день не бояться ее так же, как приходится не бояться одиночества, непонимания, неприкаянности...

Относительно режиссера спектакля Кузнецова напомнила, что "Уроки сердца" - вторая постановка Марины Брусникиной в "Современнике". В прошлом сезоне вместе с художником Николаем Симоновым, который работает с ней и над "Уроками сердца", Брусникина выпустила спектакль "Скажите, люди, куда идет этот поезд...", который создан также по пьесе молодого уральского драматурга Анны Батуриной "Фронтовичка". "Однако, в отличие от предыдущей, по сути эпической, постановки, "Уроки сердца" - история принципиально камерная, и поэтому спектакль выходит на Другой сцене "Современника", - проинформировала Кузнецова.

В спектакле занят ряд молодых артисток, в числе которых Светлана Иванова, Дарья Белоусова, Елена Плаксина, Полина Рашкина, Марина Феоктистова, Полина Пахомова, Виктория Романенко, Наталья Ушакова. Единственную "возрастную" роль по очереди исполняют Инна Тимофеева и Марина Хазова. Кроме того, в спектакле есть мужской персонаж, которого играет Илья Лыков , заключила пресс-атташе "Современника".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
17
Московский кинофестиваль открылся песней на стихи Марии Захаровой о павших за родину
3
Масштабная выставка фотографий о Северной Корее открывается в Москве
26
В Нью-Йорке открылась выставка фотографий ТАСС об истории русского балета
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Украины направил России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
2
В Саратовской области от выстрела погиб четырехлетний ребенок
3
Мать Саманты Смит тронута и польщена, что смена лагеря "Артек" посвящена ее дочери
4
В Подмосковье при возгорании бензовоза после ДТП погибли три человека, включая ребенка
5
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской армии
6
Ураза-байрам: как подготовиться и отметить праздник окончания мусульманского поста
7
К 95-летию нелегальной разведки выйдет документальный фильм "Под кодовым именем "Анита"
Темы дня
Загрузка...
Реклама