Театр "Современник" представит премьеру спектакля "Уроки сердца"

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Современник" представит в воскресенье премьеру спектакля "Уроки сердца", создателями и героинями которого стали в основном представительницы прекрасного пола. Это драматург Ирина Васьковская, режиссер Марина Брусникина и исполнители ролей Дарья Белоусова, Светлана Иванова, Полина Пахомова, Елена Плаксина, Полина Рашкина, Виктория Романенко, Марина Хазова и другие актрисы, сообщила ТАСС пресс-атташе "Современника" Евгения Кузнецова.

"Основу спектакля "Уроки сердца" составили пять коротких, одноактных произведений молодого уральского драматурга Ирины Васьковской: "Русская смерть", "Уроки сердца" и фрагменты пьес "Девушки в любви", "Макаки, пицца и деструкция" и "Who’s afraid of contemporary art?", лейтмотивом которых является чувство женской любви", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, "драматургия Ирины Васьковской - один из ярких примеров явления, набравшего обороты в последние 5-10 лет: внятного, оформившегося "женского" голоса в искусстве, отличающегося отнюдь не сентиментальностью или яростно "феминистическим" взглядом на мир, не темами или жанрами, но совершенно самостоятельным, неожиданным углом зрения, ракурсом, избираемым для анализа окружающей действительности". "И это стало главным аргументом при выборе ее пьес для постановки в "Современнике", - пояснила пресс-атташе театра, подчеркнув, что название "Уроки сердца" не случайно: мало хотеть любви, необходимо учиться изо дня в день не бояться ее так же, как приходится не бояться одиночества, непонимания, неприкаянности...

Относительно режиссера спектакля Кузнецова напомнила, что "Уроки сердца" - вторая постановка Марины Брусникиной в "Современнике". В прошлом сезоне вместе с художником Николаем Симоновым, который работает с ней и над "Уроками сердца", Брусникина выпустила спектакль "Скажите, люди, куда идет этот поезд...", который создан также по пьесе молодого уральского драматурга Анны Батуриной "Фронтовичка". "Однако, в отличие от предыдущей, по сути эпической, постановки, "Уроки сердца" - история принципиально камерная, и поэтому спектакль выходит на Другой сцене "Современника", - проинформировала Кузнецова.

В спектакле занят ряд молодых артисток, в числе которых Светлана Иванова, Дарья Белоусова, Елена Плаксина, Полина Рашкина, Марина Феоктистова, Полина Пахомова, Виктория Романенко, Наталья Ушакова. Единственную "возрастную" роль по очереди исполняют Инна Тимофеева и Марина Хазова. Кроме того, в спектакле есть мужской персонаж, которого играет Илья Лыков , заключила пресс-атташе "Современника".