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Фильм Владимира Котта "Карп отмороженный" может выйти в прокат осенью

Культура
25 июня, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Картина участвует в основном конкурсе 39-го Московского Международного кинофестиваля

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский фильм Владимира Котта "Карп отмороженный", участвующий в основном конкурсе 39-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), может выйти в прокат осенью. Об этом сообщил на пресс-конференции продюсер ленты Никита Владимиров.

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"Скорее всего, фильм выйдет в октябре", - сказал продюсер. В свою очередь режиссер Владимир Котт отметил, что его картина - это не киноманская работа. "Мы не шли по пути сложного киноязыка, мы просто хотели рассказать простую человеческую историю", - пояснил он.

Сценарий к фильму написал Андрей Таратухин. Согласно сюжету, главная героиня ленты, бывшая учительница (Марина Неелова), скромно живет на пенсии в провинциальном городе. Неожиданно она узнает о смертельном диагнозе. В фильме также снимались Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов.

"Удивительная история с этим сценарием, - отметил Котт. - Марина Мстиславовна (Неелова - прим. ТАСС) согласилась сразу, мы даже испугались - так это было неожиданно. Мы не очень понимали, понимает ли она, куда ввязывается, что ей надо выглядеть по-другому, совершить актерский подвиг, что она не должна соответствовать той легкой воздушной Нееловой, а быть старухой".

Фильм снимался без господдержки

"Нам три раза отказали, - пояснил режиссер. - Но, мне кажется, от этого фильм выиграл только, потому что нам приходилось не жировать, а придумывать, как это можно снять. Актеры все снимались не за свои ставки. Не буду называть суммы, но Евгений Витальевич (Миронов - прим. ТАСС) уже давно не позволяет себе таких студенческих вещей".

Российские фильмы в конкурсе ММКФ

Россию в основном конкурсе представляют сразу три фильма - помимо "Карпа отмороженного", это "Мешок без дна" Рустама Хамдамова. Жюри и пресса увидят эту ленту в понедельник, 26 июня, а зрители смогут посмотреть ее во вторник. Кроме того, в конкурсе участвует картина "Купи меня" Вадима Перельмана с Юлией Хлыниной, Анной Адамович и Светланой Устиновой. Это драматическая история о жажде успеха, которая руководит молодыми девушками, она уже была показана на ММКФ и вызвала неоднозначную реакцию публики.

Всего в конкурсе участвуют 13 картин.

В жюри, которое возглавляет режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, вошли режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия). Церемония награждения победителей пройдет 29 июня. После объявления лауреатов покажут новую картину Софии Копполы "Роковое искушение" по знаменитому роману Томаса Каллинена.

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