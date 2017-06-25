Четыре музыканта из России стали победителями конкурса имени Чайковского в Астане

АСТАНА, 25 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Итоги Х Международного юношеского конкурса имени Чайковского, который проходил с 15 по 25 июня, подвели в воскресенье в Астане. Его лауреатами стали четверо молодых российских музыкантов.

Состязания и мастер-классы

Торжественная церемония награждения и гала-концерт победителей прошли в центральном концертном зале "Казахстан". "Такой конкурс впервые состоялся в Казахстане, и я очень рада, что мы провели его на достаточно высоком уровне. У нас подписан меморандум с Московской консерваторией по обмену педагогами, которые организовали мастер-классы в рамках конкурса. Получилось, что участники не только выступали и проходили отбор, но еще и обучались", - рассказала журналистам художественный руководитель конкурса, народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева.

В творческих состязаниях приняли участие музыканты до 17 лет по специальностям "Фортепиано", "Скрипка" и "Виолончель". В конкурсе участвовали 120 молодых исполнителей из 20 стран: России, Казахстана, Китая, Кореи, Японии, США, Монголии, Узбекистана, Германии, Италии, Израиля, Великобритании, Мексики и других.

Имена победителей

В номинации "Фортепиано" первое место занял музыкант из США Кайл Ху, вторую премию завоевали Хэ Чао Ян из Китая и Илья Папоян из России, третье место разделили исполнительницы из России Мария Андреева и Анастасия Махамендрикова.

"Это необыкновенные ощущения - конкурс, как маленькая жизнь. Для меня это очень значимое мероприятие, большая честь, что я здесь выступила. Каждый музыкант мечтает попасть на конкурс такого уровня и победить", - поделилась впечатлениями с корреспондентом ТАСС Анастасия Махамендрикова.

Среди скрипачей первой премии удостоены Нейкиунг Канг из Кореи и Юджин Каваи из Японии. Второе место завоевали Энн Мария Уэрмайер из Германии и Акбике Алги из Казахстана, третье - Алексей Стычкин из России, Рахиль Мусахаджаева из Казахстана и Жень Цзян из Китая.

В номинации "Виолончель" первую премию присудили Йо Китамура из Японии, второе место завоевала Намиса Сунь из Китая, третье - Июн Кан из Кореи.

В итоговом гала-концерте международного конкурса приняли участие члены жюри, победители и лауреаты. Музыканты выступили в сопровождении Евразийского симфонического оркестра и Симфонического оркестра Казахского национального университета искусств (КазНУИ).

Титулованное жюри

В состав жюри вошли известные музыканты и деятели музыкальной культуры из России, Казахстана, США, Японии, Кореи, Китая, Вьетнама, Франции, Швейцарии, Венгрии, Финляндии и других стран. Среди них преподаватели Московской консерватории Валерий Пясецкий и Юрий Слесарев, Борис Андрианов и Кирилл Родин, Сергей Кравченко и Эдуард Грач, профессора КазНУИ Нурлан Измайлов и Гульжамиля Кадырбекова, народный артист СССР Виктор Третьяков, народный артист России Владимир Овчинников, генеральный директор Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени Чайковского Андрей Щербак.

"Я много раз бывал в Казахстане, и всегда конкурсы проходят очень хорошо. Этот не стал исключением. Уровень музыкантов высокий, выше среднего, играют очень качественно, ярко, эмоционально. Молодцы ребята, я надеюсь, что у нас будет хорошее будущее", - сказал в беседе с корр. ТАСС профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Валерий Пясецкий.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация лауреатов Международного конкурса имени Чайковского и Министерство культуры и спорта Казахстана при поддержке КазНУИ, Московской государственной консерватории имени Чайковского и администрации города Астаны.