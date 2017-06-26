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Швыдкой: ограничение показа зарубежных фильмов требует высокого качества киноиндустрии РФ

Культура
26 июня, 5:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

По словам спецпредставителя президента РФ, на сегодняшней день ситуация складывается "не в пользу резкого повышения прокатной пошлины"

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Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Инициативы Минкультуры о повышении стоимости прокатного удостоверения для иностранных фильмов не гарантируют появления качественного иностранного кино в РФ, но и повышают требования для отечественной индустрии. Об этом в понедельник пишет спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в газете "Известия".

"На самом деле в том, чтобы брать с иностранных лент 5 млн за выход на российский рынок, нет ничего нереального, но следует учитывать два обстоятельства. Во-первых, не факт, что в результате такой стоимости "входного билета" на наших экранах станет больше высокохудожественных фильмов - такие деньги смогут заплатить лишь те прокатчики, которые предлагают массовую продукцию. Следовательно, зарубежное авторское кино мы, скорее всего, не увидим - такую сумму его прокатчики заплатить не смогут. И во-вторых (и это главное!), если мы ограничим показ зарубежного кино, то нам нужно иметь серьезные предложения для кинотеатров со стороны российских производителей, а с этим у нас проблемы", - отметил Михаил Швыдкой.

Также он заявил о нехватке кинозалов. "Во Франции, где намного меньше жителей, чем в России, мест кинопоказа больше - шесть с лишним тысяч. Поэтому, вводя какие-либо ограничительные меры, нам нужно найти такой подход, при котором мы по-прежнему будем стимулировать частников на строительство кинозалов. Ведь у нас в стране огромное количество населенных пунктов, где современных кинотеатров нет вовсе", - добавил Швыдкой.

По его словам, вводить те или иные ограничения нужно лишь с учетом всей экономической картины киноиндустрии, но на сегодняшней день ситуация складывается "не в пользу резкого повышения прокатной пошлины".

В мае министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил журналистам, что "если мы хотим, чтобы наше кино было качественным, чтобы оно существовало, оно развивалось как индустрия, мы должны индустрию кино поддерживать". По словам министра, "когда мы говорим о великом советском кино, мы забываем о том, что оно пользовалось колоссальной поддержкой государства". Мединский добавил, что обратился к депутатам с просьбой "разработать и поддержать законодательно систему государственного регулирования в сфере российского кино".

В частности, Минкультуры РФ разработало проект федерального закона, согласно которому количество сеансов каждого фильма в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов. Отмечается, что проект разработан "в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов".

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