Режиссер Марина Разбежкина возглавит жюри Сахалинского международного кинофестиваля

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Жюри седьмого Сахалинского международного кинофестиваля "Край света" возглавит режиссер-документалист Марина Разбежкина. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе киносмотра, который пройдет в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября.
Конкурсная программа фестиваля пока не объявлена. "Председателем жюри конкурсной программы станет режиссер документального и игрового кино, продюсер, основатель "Школы документального кино и театра" Марина Разбежкина", - рассказали в пресс-службе.
Также в жюри от России войдут актер Петр Федоров и актриса, режиссер Алиса Хазанова. Кроме того, оценивать фильмы будут японский режиссер анимационного кино и художник Кодзи Ямамура, индийский продюсер и режиссер, обладатель Гран-при четвертого по счету фестиваля "Край света" Ананд Ганди.
"Выбор фигуры председателя продиктован прежде всего главной темой фестиваля этого года - "Сахалин. Автобиография", - привели в пресс-службе слова генерального продюсера, сопредседателя оргкомитета фестиваля Алексея Аграновича. Так будет называться выставка по мотивам работы творческих мастерских фестиваля, которая откроется весной 2018 года.
Помимо работы шести творческих мастерских, на фестивале в этом году традиционно пройдет несколько мастер-классов и встреч с кинематографистами. "Зрители, гости и участники "Край света" узнают от кинокритика Антона Долина, как правильно смотреть кино и нужно ли это делать. Писатель и актер Евгений Гришковец научит рассказывать истории", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, режиссер и председатель жюри этого года Разбежкина "объяснит, как не бояться самому начать снимать кино, а продюсер из Якутии Марианна Скрыбыкина - как снять фильм без бюджета и выпустить его в прокат".