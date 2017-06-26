Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Режиссер Марина Разбежкина возглавит жюри Сахалинского международного кинофестиваля

Культура
26 июня, 8:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Также в жюри от России войдут актер Петр Федоров и актриса, режиссер Алиса Хазанова

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Жюри седьмого Сахалинского международного кинофестиваля "Край света" возглавит режиссер-документалист Марина Разбежкина. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе киносмотра, который пройдет в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября.

Конкурсная программа фестиваля пока не объявлена. "Председателем жюри конкурсной программы станет режиссер документального и игрового кино, продюсер, основатель "Школы документального кино и театра" Марина Разбежкина", - рассказали в пресс-службе.

Также в жюри от России войдут актер Петр Федоров и актриса, режиссер Алиса Хазанова. Кроме того, оценивать фильмы будут японский режиссер анимационного кино и художник Кодзи Ямамура, индийский продюсер и режиссер, обладатель Гран-при четвертого по счету фестиваля "Край света" Ананд Ганди.

"Выбор фигуры председателя продиктован прежде всего главной темой фестиваля этого года - "Сахалин. Автобиография", - привели в пресс-службе слова генерального продюсера, сопредседателя оргкомитета фестиваля Алексея Аграновича. Так будет называться выставка по мотивам работы творческих мастерских фестиваля, которая откроется весной 2018 года.

Помимо работы шести творческих мастерских, на фестивале в этом году традиционно пройдет несколько мастер-классов и встреч с кинематографистами. "Зрители, гости и участники "Край света" узнают от кинокритика Антона Долина, как правильно смотреть кино и нужно ли это делать. Писатель и актер Евгений Гришковец научит рассказывать истории", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, режиссер и председатель жюри этого года Разбежкина "объяснит, как не бояться самому начать снимать кино, а продюсер из Якутии Марианна Скрыбыкина - как снять фильм без бюджета и выпустить его в прокат".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
17
Московский кинофестиваль открылся песней на стихи Марии Захаровой о павших за родину
3
Масштабная выставка фотографий о Северной Корее открывается в Москве
26
В Нью-Йорке открылась выставка фотографий ТАСС об истории русского балета
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ: Telegram использовался исполнителем теракта в метро Петербурга
2
Дуров назвал требования Роскомнадзора противоречащими Конституции РФ
3
"Известия": в Госдуме планируют ужесточить наказание за коррупцию
4
Антон Силуанов: мы за ценой не постоим
5
СМИ: CNN ужесточает правила публикаций материалов о России
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
Темы дня
Загрузка...
Реклама