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Исторический музей объявил 50-процентную скидку в честь Дня молодежи России

Культура
26 июня, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Льгота будет действовать для посетителей младше 35 лет на всех площадках музея

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© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) в честь Дня молодежи 27 июня предоставит скидку посетителям до 35 лет. Об этом сообщил журналистам директор ГИМ Алексей Левыкин.

"27 июня, в День молодежи России, мы приняли решение всем молодым людям, которые придут в Исторический музей, сделать скидку на 50% билетной стоимости. Надеемся, что это привлечет большое количество посетителей", - сказал Левыкин.

Он уточнил, что льгота будет действовать на всех площадках Исторического музея при предъявлении документа, подтверждающего возраст.

Директор ГИМ напомнил, что к категориям, для которых льготы действуют регулярно, относятся лица до 16 лет (проходят в музей бесплатно), российское и иностранное студенчество. Также существует система семейного входного билета, при которой родители с детьми получают скидку.

Государственный исторический музей, который в 2017 году отмечает 145-летие, - один из крупнейших музеев мира и крупнейший музей России, в его комплекс входят собор Василия Блаженного с памятником Минину и Пожарскому, Палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года, выставочный комплекс на Площади Революции, комплекс реставрационных мастерских в Измайлово.

Фонды Исторического музея хранят более 5 млн экспонатов и около 15 млн листов документальных материалов, ежегодно его посещают свыше 1,2 млн человек. В настоящее время в музее работают более 800 сотрудников.

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