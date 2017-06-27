Безруков: губернские театры смогут поделиться опытом на фестивале в Любимовке

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МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Летний фестиваль губернских театров, который впервые стартует во вторник в бывшем имении Константина Сергеевича Станиславского - подмосковной усадьбе Любимовка, даст возможность творческим коллективам из регионов поделиться опытом, рассказал ТАСС народный артист РФ, художественный руководитель смотра Сергей Безруков.
"Хочу подчеркнуть, что это не фестиваль-конкурс, а фестиваль-смотр, главная цель которого - дать возможность губернским театрам выехать в Москву, показать свои замечательные спектакли столичной публике и пообщаться со своими коллегами из других губерний, поделиться опытом", - сказал Безруков.
Хедлайнером смотра выступит Московский Губернский театр (МГТ) под руководством Безрукова. "Название фестиваля звучит так: "Сезон Станиславского. Летний фестиваль губернских театров", - сообщил он. По его словам, предстоящий форум позволит увидеть театральную жизнь провинции, которая очень редко и далеко не в полном объеме доходит до столиц. Показать лучшие достижения региональных творческих коллективов в Москве и Подмосковье - задача важная и благородная, считает Безруков.
Он отметил, что отбор спектаклей провели эксперты Фонда Станиславского. Идея фестиваля нашла поддержку у Министерства культуры РФ и губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Для Московского Губернского театра - особая честь открыть новый фестиваль в Любимовке, - сказал Безруков. - Мы покажем "Вишневый квест" - это эскиз к спектаклю "Вишневый сад", который пройдет в живых декорациях в усадьбе Станиславского, где эта пьеса и была задумана".
"Открытием для меня стал тот факт, что "Вишневый сад" никогда не играли в Любимовке, - продолжил артист. - Я подумал, что грешно было бы не сыграть там, где родился замысел этой потрясающей пьесы. Когда я увидел этот дом, дом брата Станиславского, в котором как раз и гостил Антон Павлович Чехов, я просто влюбился в это место".
По признанию Безрукова, такое же чувство испытали и артисты. "Когда мы репетировали в усадьбе, актеры ощущали трепет, что находятся там, ходят по вишневому саду", - поделился худрук МГТ.
Рассказывая о постановке, Безруков сообщил, что зрители увидят и приезд Раневской на реальной коляске, и Шарлотту, которая будет показывать свои номера с собачкой. "У нас в спектакле будет две площадки, на которых развернется действие: у веранды и возле вишневого сада, - пояснил Безруков. - Зрители будут перемещаться от одной площадки к другой в сопровождении Фирса, который попутно проведет экскурсию".
"В это время вишня, к сожалению, уже не цветет", - посетовал Безруков. "Но благодаря постановщикам наш вишневый сад в конце июня будет в цвету", - заверил он.
Таким мыслится "Вишневый квест". Потом этот эскиз решено превратить в полноценный спектакль, который войдет в репертуар Московского Губернского театра, заявил его худрук.
Безруков отметил, что сцена возглавляемого им МГТ также предоставлена для проведения фестиваля губернских театров. По его словам, на фестивале будут показаны спектакли из Санкт-Петербурга, Казани, Петрозаводска, Севастополя. Также состоятся творческие мастерские, в которых примут участие свыше 100 театральных деятелей: около 40 человек из Подмосковья, 40 человек из регионов и 20-25 студентов театральных вузов Москвы.
Мастер-классы проведут мэтры режиссуры Юрий Бутусов и Эймунтас Някрошюс, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, с лекциями выступят замминистра культуры РФ Александр Журавский, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, театральные критики Алексей Бартошевич и Ольга Егошина.
Летний фестиваль губернских театров продлится до 7 июля и завершится музыкальным спектаклем "Блудный сын" Игоря Миркурбанова и группы Red Square Band.