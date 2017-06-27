Безруков: губернские театры смогут поделиться опытом на фестивале в Любимовке

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Летний фестиваль губернских театров, который впервые стартует во вторник в бывшем имении Константина Сергеевича Станиславского - подмосковной усадьбе Любимовка, даст возможность творческим коллективам из регионов поделиться опытом, рассказал ТАСС народный артист РФ, художественный руководитель смотра Сергей Безруков.

"Хочу подчеркнуть, что это не фестиваль-конкурс, а фестиваль-смотр, главная цель которого - дать возможность губернским театрам выехать в Москву, показать свои замечательные спектакли столичной публике и пообщаться со своими коллегами из других губерний, поделиться опытом", - сказал Безруков.

Хедлайнером смотра выступит Московский Губернский театр (МГТ) под руководством Безрукова. "Название фестиваля звучит так: "Сезон Станиславского. Летний фестиваль губернских театров", - сообщил он. По его словам, предстоящий форум позволит увидеть театральную жизнь провинции, которая очень редко и далеко не в полном объеме доходит до столиц. Показать лучшие достижения региональных творческих коллективов в Москве и Подмосковье - задача важная и благородная, считает Безруков.

Он отметил, что отбор спектаклей провели эксперты Фонда Станиславского. Идея фестиваля нашла поддержку у Министерства культуры РФ и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Вишневый квест" в Любимовке

"Для Московского Губернского театра - особая честь открыть новый фестиваль в Любимовке, - сказал Безруков. - Мы покажем "Вишневый квест" - это эскиз к спектаклю "Вишневый сад", который пройдет в живых декорациях в усадьбе Станиславского, где эта пьеса и была задумана".

"Открытием для меня стал тот факт, что "Вишневый сад" никогда не играли в Любимовке, - продолжил артист. - Я подумал, что грешно было бы не сыграть там, где родился замысел этой потрясающей пьесы. Когда я увидел этот дом, дом брата Станиславского, в котором как раз и гостил Антон Павлович Чехов, я просто влюбился в это место".

По признанию Безрукова, такое же чувство испытали и артисты. "Когда мы репетировали в усадьбе, актеры ощущали трепет, что находятся там, ходят по вишневому саду", - поделился худрук МГТ.

Рассказывая о постановке, Безруков сообщил, что зрители увидят и приезд Раневской на реальной коляске, и Шарлотту, которая будет показывать свои номера с собачкой. "У нас в спектакле будет две площадки, на которых развернется действие: у веранды и возле вишневого сада, - пояснил Безруков. - Зрители будут перемещаться от одной площадки к другой в сопровождении Фирса, который попутно проведет экскурсию".

"В это время вишня, к сожалению, уже не цветет", - посетовал Безруков. "Но благодаря постановщикам наш вишневый сад в конце июня будет в цвету", - заверил он.

Таким мыслится "Вишневый квест". Потом этот эскиз решено превратить в полноценный спектакль, который войдет в репертуар Московского Губернского театра, заявил его худрук.

Все губернии в гости

Безруков отметил, что сцена возглавляемого им МГТ также предоставлена для проведения фестиваля губернских театров. По его словам, на фестивале будут показаны спектакли из Санкт-Петербурга, Казани, Петрозаводска, Севастополя. Также состоятся творческие мастерские, в которых примут участие свыше 100 театральных деятелей: около 40 человек из Подмосковья, 40 человек из регионов и 20-25 студентов театральных вузов Москвы.

Мастер-классы проведут мэтры режиссуры Юрий Бутусов и Эймунтас Някрошюс, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, с лекциями выступят замминистра культуры РФ Александр Журавский, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, театральные критики Алексей Бартошевич и Ольга Егошина.

Летний фестиваль губернских театров продлится до 7 июля и завершится музыкальным спектаклем "Блудный сын" Игоря Миркурбанова и группы Red Square Band.