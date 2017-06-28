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Театр Олега Табакова представит спектакль "Кинастон" по пьесе Джеффри Хатчера

Культура
28 июня, 5:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Начиная с 28 июня в театре Олега Табакова состоятся предпремьерные показы спектакля "Кинастон"

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МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр под руководством Олега Табакова, завершая 31-й сезон, подготовил премьеру на открытие нового, 32-го сезона. Его откроет спектакль по пьесе американского драматурга Джеффри Хатчера "Кинастон", которая впервые будет представлена на российскую сцену, сообщили ТАСС в пресс-службе "Табакерки".

Собеседник агентства проинформировал, что в течение трех дней, начиная с 28 июня, в театре Олега Табакова состоятся предпремьерные показы спектакля "Кинастон", постановку которого осуществил художественный руководитель театра имени Пушкина, режиссер Евгений Писарев. Сценография выполнена Зиновием Марголиным, художником по костюмам стала Мария Данилова. В ролях заняты: Максим Матвеев, Аня Чиповская, Кирилл Рубцов, Михаил Хомяков, Виталий Егоров, Евгения Борзых, Артур Касимов.

"Мне нравится, что эта пьеса полярная, - говорит Евгений Писарев. - Она начинается как комедия, потом обращается в драму, а в итоге выходит на высокие размышления о жизни и творчестве, о предназначении актера и человека". "Это очень масштабная история, в чем-то похожая на шекспировскую хронику", - считает режиссер.

Пьеса "Кинастон", написанная Джеффри Хатчером несколько лет назад, с успехом шла на Бродвее и была экранизирована. Российская премьера пьесы "Кинастон" состоится 6 сентября на сцене театра-студии под руководством Олега Табакова на Сухаревской.

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Табаков, Олег Павлович
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