В Финляндии началась научная конференция на тему хэви-метала

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июня. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. В Хельсинки началась третья Международная научная конференция на тему хэви-метала. На нее съехались более 30 делегатов из почти 20 стран мира.

Этот музыкальный жанр очень популярен в Финляндии и за годы уже стал своего рода визитной карточкой страны. Именно его предпочитают многие финские рок-группы, а МИД республики несколько лет назад даже включил картинку с изображением длинноволосого мужчины - типичного исполнителя в стиле хэви-метал - в набор финских национальных "смайликов".

Конференция проходит на площадке Школы бизнеса финского Университета Аалто. "Главной темой мероприятия в этом году стала "Музыка и национальная идентичность". Сама конференция является частью программы празднования столетия Финляндии", - рассказали в пресс-службе вуза.

Среди запланированных тем - культура хэви-метала в разных странах и регионах, социальные и этические вопросы, получившие отражение в этом музыкальном стиле, а также то, насколько он близок финнам. Обсуждаться будет и такая проблема, как интернет-сообщества российских поклонников тяжелой музыки. Свою презентацию на эту тему в Хельсинки привезла Анастасия Колесник из Высшей школы экономики. По ее словам, она планирует рассказать о том, каким образом представители этой субкультуры в России идентифицируют себя и что думают о западном хэви-метале, есть ли в сообществе раскол, а также насколько серьезна проблема копирования российскими группами своих иностранных кумиров - этот вопрос поднимался еще в 1980-е, получив второе дыхание в середине 2000-х.

Начавшиеся в Аалто дискуссии продолжатся во время крупнейшего в Северной Европе фестиваля тяжелой музыки Tuska, который уже в двадцатый раз откроется в Хельсинки в пятницу, и будут не менее разнообразны. Так, среди тем заявлена, например, "Опасная тряска головой и уважительный мош (агрессивный танец публики на рок-концертах - прим.ТАСС)". Кроме того, участники встреч обсудят взаимоотношения хэви-метала и спорта.