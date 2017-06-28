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Церемония вручения "Грэмми" с 2019 года вновь будет проходить в Лос-Анджелесе

Культура
28 июня, 20:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, июня. /ТАСС

В следующем году мероприятие, как и было запланировано, состоится на сцене нью-йоркского Madison Square Garden

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НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Церемония вручения главной американской музыкальной премии Grammy ("Грэмми") с 2019 года вновь будет проходить в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом говорится в распространенном  заявлении американской Национальной академии искусства и техники грамзаписи, которая вручает награды.

В следующем году мероприятие, как и было запланировано, состоится на сцене нью-йоркского Madison Square Garden. Это произойдет впервые с 2003 года. Однако, как отметили в Академии, с 2019 года церемония вновь будет проходить на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.

Академия заключила контракт с компанией AEG, являющейся оператором Staples Center , на четыре года. Это означает, что шоу будет проводиться в Лос-Анджелесе как минимум до 2022 года с возможным продлением контракта.

"Мы считаем Staples Center в большой степени нашим домом и признательны AEG за те продуктивные отношения, которые мы установили с их командой в течение всех этих лет, - заявил президент Академии Нил Портноу. - Мы с нетерпением ждем возможности продолжить наше сотрудничество и вернуть церемонию "Грэмми" обратно в Лос-Анджелес".

В мае этого года было объявлено, что церемония вручения премии в следующем году впервые за последние 15 лет пройдет в Нью-Йорке. СМИ отмечали, что решение о переносе мероприятия было принято во многом благодаря стараниям мэра мегаполиса Билла де Блазио. Как ожидается, проведение "Грэмми" на сцене Madison Square Garden принесет бюджету города около $200 млн.

Одна из самых престижных в современной музыкальной индустрии наград присуждается ежегодно американской Национальной академией искусства и техники грамзаписи. Первая церемония вручения "Грэмми" состоялась в 1959 году, тогда ее вел Фрэнк Синатра. Ранее города, в которых проходило награждение, периодически менялись, однако с 2004 года постоянным местом проведения шоу был Лос-Анджелес.

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