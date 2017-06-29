Фестиваль современного танца OPEN LOOK откроется в Петербурге и впервые побывает в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Европейские школы современного танца широко представлены в программе XIX международного фестиваля OPEN LOOK, который отрывается в четверг на Новой сцене Александринского театра и продлится 11 дней. Почти все его участники - дебютанты этого праздника, а все постановки - премьеры нынешнего года.

"На этот раз нам удалось собрать на редкость большое число известных артистов Европы. Почти все они впервые приехали в Петербург со своими новыми спектаклями", - рассказал ТАСС основатель и бессменный руководитель фестиваля Вадим Каспаров, глава петербургского Дома танца "Каннон Данс".

Он назвал программу OPEN LOOK "не развлечением, а серьезной душевной работой", где каждый интересующийся современным танцем сможет найти что-то по своему вкусу.

В программе фестиваля

В афише - спектакли трупп из Бельгии, Венгрии, Израиля, Испании, Нидерландов, Финляндии, Франции, Швейцарии. В частности, ведущая компания современного танца Финляндии "Теро Сааринен" представит спектакль "Повзрослевшие", в котором на сцене встретятся семь мужчин разных возрастов.

Мировой премьерой станет показ спектакля "Пензум" французского хореографа Жозефа Наджа, поставленный в сотрудничестве со звездой аванградной музыки контрабасисткой Жоэль Леандр. Это спектакль о любовной драме поэта и его борьбе с психическим расстройством. Уроженка Японии Каори Ито, работающая в Швейцарии, покажет спектакль "Я танцую, потому что не верю словам", в котором принимает участие ее отец - скульптор по профессии.

Утопия и антиутопия сливаются на одной сцене в псевдо-документальном спектакле "Мокьюментари на современного Спасителя" в постановке хореографа и режиссера Вима Вандекейбуса из Бельгии.

9 июля, в день закрытия фестиваля, в рамках Russian Look 2017 Театр "Балет Москва" покажет еще одну премьеру - спектакль "Все пути ведут на Север", отмеченный в этом году премией "Золотая маска".

В Доме танца "Каннон Данс" с 1 по 9 июля европейские педагоги из разных мировых танцевальных компаний Дана Раз, Ури Ивги, Йохан Гребен, Дор Мамалия, Эдвард Труйтт, Анна Озерская в рамках образовательной программы проведут классы по разноплановым танцевальным техникам от gaga, contemporary и модерна до йоги. Каждый из педагогов выступит также со своим номером в программе Solo Soul.

OPEN LOOK в Москве

Фестивальный десант OPEN LOOK со 2 по 5 июля впервые побывает в Москве. На сцене Центра имени Всеволода Мейерхольда будет представлена Swiss-программа спектаклей совместно со Швейцарским советом по культуре Про Гельвеция.

Фестиваль OPEN LOOK, основанный в 1999 году, прошел большой путь становления от летней танцевальной школы до самого ожидаемого танцевального события культурной столицы России.