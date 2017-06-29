Грушинский фестиваль авторской песни открывается в Самарской области

САМАРА, 29 июня. /ТАСС/. 44-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина открывается в четверг в Самарской области, сообщили в оргкомитете фестиваля.

"Фестиваль пройдет с 29 июня по 2 июля на Мастрюковских озерах. В этом году исполняется ровно 50 лет подвигу Валерия Грушина, чье имя носит фестиваль. Музыкальная программа фестиваля, как всегда, обширна и включает в себя несколько сотен часов непрерывных концертов более сотни авторов-исполнителей", - отметили в оргкомитете.

Прослушивание участников песенного конкурса стартует утром в четверг, а церемония открытия традиционно пройдет вечером. На фестивале в этом году подготовлено 15 концертных площадок. В числе заявленных участников - Олег Митяев, Александр Городницкий, Галина Хомчик, Вадим и Валерий Мищуки, Алексей Иващенко, Тимур Шаов и другие звезды бардовской песни. Кроме концертов, гостей и участников фестиваля ожидают турниры по волейболу и футболу, соревнования по спортивному ориентированию, на фестивальной поляне смонтированы скалодромы и электронные тиры.

Идея Грушинского фестиваля авторской песни возникла в 1967 году после того, как на реке Уде в Иркутской области, спасая детей с перевернувшейся лодки, трагически погиб студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин. Первый фестиваль в память о Грушине состоялся год спустя в Жигулевских горах. Участвовали в нем около 600 человек, с каждым годом число участников росло. В 1980 году распоряжением обкома ВЛКСМ фестиваль был запрещен и вновь открылся лишь в 1986 году по случаю 400-летия Самары.

Фестиваль традиционно проводится в первые выходные июля, но в 2018 году он впервые будет перенесен на август. Причиной переноса станет проведение в Самаре следующим летом матчей чемпионата мира по футболу.