В Южной Осетии в четверг объявлен траур в связи с прощанием с поэтом Нафи Джусойты

ЦХИНВАЛ, 29 июня. /ТАСС/. День траура объявлен в четверг в Южной Осетии в связи с прощанием с Народным поэтом Осетии, ученым Нафи Джусойты, сообщили ТАСС в пресс-службе президента. Здесь отметили, что Джусойты скончался в понедельник во Владикавказе на 93-м году жизни после тяжелой болезни.

"Церемония прощания начнется в 10:00 мск 29 июня в Цхинвале в зале заседаний парламента. Этот день указом президента Анатолия Бибилова объявлен днем траура, на всей территории страны приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия",- отметили ведомстве.

Похоронят Джусойты в Национальном пантеоне республики - мемориальном кладбище выдающихся деятелей страны, указ о создании которого президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал в среду.

"Нафи будет первым, кого похоронят в Национальном пантеоне, созданном в целях увековечения памяти выдающихся политических и общественных деятелей Южной Осетии, тех, кто внес значительный вклад в развитие науки, культуры и искусства республики, а также имеет заслуги перед государством", - отметили в пресс-службе.

Нафи Григорьевич Джусойты - советский и осетинский поэт, драматург, публицист, литературовед, переводчик, Народный писатель Осетии. Главный научный сотрудник Юго-Осетинского НИИ им. З. Н. Ванеева, доктор филологических наук, член-корреспондент Академии наук ГССР. Автор более 400 научных работ, в том числе 12 монографий, школьных учебников осетинской литературы, словаря литературных терминов, двухтомника "История осетинской литературы" и др. Перевел на осетинский язык русских, украинских, грузинских классиков, в том числе "Евгения Онегина" Пушкина.

Джусойты - участник Великой Отечественной войны. Отмечен многими государственными наградами СССР, Южной Осетии и России. В 2015 году удостоен благодарности президента Российской Федерации. Жил и работал в Цхинвале.