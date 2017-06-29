Российский фильм "Карп отмороженный" получил приз зрительских симпатий ММКФ

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Фильм Владимира Котта "Карп отмороженный" с Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым получил приз зрительских симпатий 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом в четверг объявили на специальной пресс-конференции в кинотеатре "Октябрь".
"Приз зрительских симпатий - это то, что питает мое творческое эго, - сказал Котт. - Всегда приятно получать такой приз на фестивале, где доминирует артхаусное кино".
По сюжету главная героиня Елена Михайловна, проработав всю жизнь в единственной школе провинциального городка, скромно живет на пенсии. Узнав о страшном диагнозе, она начинает готовиться к собственным похоронам, чтобы упростить жизнь единственному сыну Олегу. Неожиданно Елена Михайловна получает в подарок огромного карпа, который переворачивает ее жизнь с ног на голову.
Приз "Коммерсантъ Weekend" достался копродукции Индии и Бангладеш - фильму "Утопленник" Мостафы Сарвара Фаруки. Фильм повествует о писателе и общественном деятеле Джаведе, который влюбляется в подругу своей дочери. Он разводится и берет в жены девушку. Дочь Джаведа из-за повышенного внимания отца к юной супруге чувствует себя униженной.
В этом году в основном конкурсе было представлено 13 фильмов. В состав жюри вошли председатель судейской коллегии, режиссер и продюсер Йорн Йохан Доннер (Финляндия), режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия).
Победители станут 39-го ММКФ станут известны вечером.