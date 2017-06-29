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На закрытии ММКФ исполнили новую песню на стихи Марии Захаровой

Культура
29 июня, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Официальный представитель МИД рассказала, что композиция, посвященная любви и поиску мечты "Я ищу тебя", была ее первым опытом в написании песен

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова и композитор, певец Александр Коган

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и композитор, певец Александр Коган

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. У Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) появилась новая традиция - в четверг на торжественной церемонии закрытия форума была представлена новая песня на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой "Я ищу тебя".

22 июня на открытии ММКФ прозвучала композиция на слова Захаровой "Верните память", посвященная погибшим за Родину российским военным в Сирии.

Дипломат призналась журналистам, что "Я ищу тебя", композиция, посвященная любви и поиску мечты, была ее первым опытом в написании песен. "Текст и мелодия появилась около полутора лет назад, это действительно была моя первая попытка объединить мелодию и слова, - сказала она. - Я понимала, что я не музыкант и мне сложно будет объяснить, как я вижу ее исполнение, тем более что песня лирическая, про любовь. Думаю, отчасти она автобиографична: наша жизнь - это поиск мечты в ее воплощении".

С исполнителем песни, певцом Александром Коганом, официальный представитель МИД познакомилась два года назад на презентации его альбома. По словам артиста, он не сразу поверил, что слова композиции "Я ищу тебя" написала Захарова.

"Сначала я решил что автор композиции - или однофамилица Марии, или это розыгрыш, - пояснил он. - Но эта песня настолько соответствовала моему душевному состоянию и точно попадала в мой настрой, что с первого прочтения слов "Я ищу тебя", я понял, что песня меня нашла. Все мы ищем что-то: кто-то мечту, кто-то своего человека и любовь, кто-то ищет смысл - это и называется жизнью".

Композитор и продюсер Виктор Дробыш заявил, что работа с Марией Захаровой стала для него новым опытом. "Это было действительно чудо. Мы просто собрались втроем и сделали песню за один вечер, - поделился продюсер. - И выбрали, пожалуй, самое лучше событие, чтобы выпустить песню "Я ищу тебя" - Московский международный кинофестиваль".

Инициатором исполнения песни стал президент киносмотра Никита Михалков. "Это очень приятно, когда такой мощный боец, как Мария Захарова, пишет и о любви тоже", - отметил в беседе с журналистами кинорежиссер.

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Темы
Московский международный кинофестиваль - 2017
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия
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