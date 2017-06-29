Мацуев намерен привлечь зарубежных педагогов к работе со стипендиатами школы "Новые имена"

СУЗДАЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Президент фонда "Новые имена", народный артист России Денис Мацуев считает необходимым привлечение иностранных педагогов для работы со стипендиатами летней творческой школы "Новые имена" в Суздале. Новым направлением работы станут ежегодные концерты на свежем воздухе с участием выпускников и подрастающих талантливых музыкантов, первый из которых прошел в четверг на территории Суздальского кремля, передает корреспондент ТАСС.

"Опен эйр-концерт, который здесь сегодня, он должен стать, на мой взгляд, ежегодным. Плюс, наверное, больше надо расширить международное направление, чтобы было больше общения с другими странами, чтобы приезжали разные педагоги… В 90-е годы были иностранцы немного больше (представлены в школе - прим. ТАСС), скажем так, я думаю, что мы обязательно это сделаем", - отметил Денис Мацуев.

Нынешний концерт собрал сотни зрителей, пришедших послушать выступления именитых выпускников летней творческой школы "Новые имена" в честь 25-летия учебной программы. На сцену вышли Денис Мацуев, Екатерина Мечетина, Борис Андрианов, Игорь Федоров, Граф Муржа, Александр Зингер, а также подрастающее стипендиаты "Новых имен ": Елисей Мысин, Софья Курлович и другие. Сопровождал выступление звездных солистов Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина.

"Летняя творческая школа в Суздале - это такой бренд, который известен во всем мире, и это дорогого стоит, поэтому мы отмечаем это событие сегодня так бурно", - добавил Мацуев.

Фонд "Новые имена" планирует расширить деятельность на территории Владимирской области. Мацуев анонсировал приезд в регион звезд классической сцены, а также пообещал помочь в развитии туризма. "Думаю, что в самое ближайшее время Суздаль станет бриллиантом на нашей культурной карте", - отметил пианист.

Школа "Новые имена"

Летняя школа в Суздале ежегодно собирает юных музыкантов, художников, архитекторов, поэтов, сочетая их углубленную профессиональную подготовку и активный оздоровительный отдых. За годы работы школа приняла свыше 8 тыс. молодых дарований из России и из-за рубежа. В рамках проекта в Суздале проводились круглые столы ЮНЕСКО, в 2003 году школе "Новые имена" был присвоен статус Международных курсов ЮНЕСКО по художественному образованию.