Театр имени Вахтангова закроет 96-й сезон уличным праздником на Арбате

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова закроет в пятницу свой 96-й сезон уличным праздником на Арбате, в котором примут участие вахтанговцы всех поколений - от корифеев труппы до студийцев. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Вахтанговского театра.

Праздник на открытом воздухе начнется в 20:00 мск и, как уверяют организаторы, состоится при любой погоде. По их словам, даже неблагоприятный прогноз, предвещающий дождь, грозу и град, не сможет помешать празднику.

Ожидается, что на импровизированные подмостки выйдут Василий Лановой, Сергей Маковецкий, Евгений Карельских, Ольга Тумайкина, Елена Сотникова, Александра Стрельцина, Мария Волкова, Юрий Цокуров, Ольга Немогай, Наталья Винокурова, а также оркестр Театра имени Евгения Вахтангова.

Как рассказали в пресс-службе Вахтанговского театра, традиция закрывать сезон концертом на Арбате родилась восемь лет назад. Ее инициатором стал художественный руководитель театра Римас Туминас, идея была поддержана артистами всех поколений.

"На сей раз ведущими концерта выступят Марина Есипенко и Кирилл Рубцов", - сообщили в пресс-службе.

Одновременно на основной сцене театра будет идти последний спектакль сезона - трагедия Софокла "Царь Эдип" в постановке Римаса Туминаса. По окончании спектакля занятые в нем Людмила Максакова, Евгений Князев, Виктор Добронравов, Эльдар Трамов, Максим Севриновский, Артур Иванов, Валерий Ушаков, Екатерина Симонова, а также участники Хора - артисты Национального театра Греции - присоединятся к уличному празднику, который завершится в 23:00 мск грандиозным фейерверком.

Перед открытием нового сезона

Вахтанговцам во время "летнего антракта" предстоит не только отдыхать, но и немало потрудиться. Уже 12 июля труппа отправится в Италию со спектаклем "Царь Эдип", который будет показан на Международном фестивале искусств в итальянском городе Сполето.

"В этом году Международный фестиваль искусств в Сполето пройдет в 60-й раз, честь завершить юбилейный смотр выпала спектаклю "Царь Эдип", в котором заняты вахтанговцы и греческие актеры", - рассказал ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

Он также сообщил, что 25 августа вахтанговцы начнут большие федеральные гастроли в Петрозаводске, где выступят с масштабным репертуаром.

Следующий сезон станет для Театра Вахтангова 97-м по счету. Он откроется 6 сентября громкой премьерой предыдущего сезона - нашумевшим "Царем Эдипом", проинформировал Кирилл Крок.