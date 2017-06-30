Мариинский театр покажет в новой версии балет "Ярославна"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Мариинский театр покажет в пятницу на Новой сцене одну из главных балетных премьер сезона - спектакль "Ярославна. Затмение" Бориса Тищенко в новом решении молодого хореографа Владимира Варнавы. Событие включено в программу XXV музыкального фестиваля "Звезды белых ночей", за дирижерский пульт встанет художественный руководитель труппы Валерий Гергиев, который был инициатором возвращения "Ярославны" на театральную сцену в новой версии.

"Я занимаюсь современным искусством, и убежден, что оно обязано быть актуальным, считываемым сегодняшним зрителем. Читая текст "Слова о полку Игореве", я стараюсь проводить параллели с собой и в спектакле ищу эмоции, образы, близкие современному человеку", - сказал ТАСС Варнава.

По его словам, оригинальный пластический язык нового спектакля он сочинял в сотворчестве с артистами. "Я привык создавать хореографию вместе с танцовщиками, что-то постоянно менять. Нашлись солисты, с которыми я работаю в своем ключе: мы с ними ищем, пытаемся вылепить роль. В сюжетных вещах интересно поработать со структурой спектакля и со смыслом языка, а не просто с его декоративностью", - отметил хореограф.

Главные партии в балете готовят по четыре солиста. В партии Ярославны зрители в разные дни увидят Злату Ялинич, Надежду Батоеву, Дарью Павленко, Кристину Шапран. Над воплощением образа князя Игоря работают солисты Юрий Смекалов, Роман Беляков, Андрей Ермаков, Александр Сергеев. В постановочную команду вошли драматург Константин Федоров, художник-постановщик и художник по костюмам Галя Солодовникова, художник по свету Игорь Фомин и художник- видеографик Илья Старилов.

Балет под названием "Ярославна" был создан Борисом Тищенко для Ленинградского академического Малого театра оперы и балета (ныне - Михайловский театр). Постановка, премьера которой состоялась 30 июня 1974 года, в хореографии Олега Виноградова и режиссуре Юрия Любимова стала одним из самых громких балетных событий 1970-х годов. Спектакль не сходил со сцены 14 лет, выдержал более 120 представлений, был высоко оценен балетной критикой.

Автор новой версии балета 29-летний танцовщик и хореограф Владимир Варнава - лауреат театральных премий "Золотая маска" и "Арлекин". Он поставил для солистов петербургских театров ряд миниатюр, в том числе "Начало" для премьера Мариинского театра Игоря Колба, а для примы Большого театра Светланы Захаровой - номер "Плюс. Минус. Ноль" на музыку Арво Пярта. В проекте Мариинского театра "Творческая мастерская молодых хореографов" он представил мини-балет "Окно в середину зимы". "Ярославна. Затмение" - первый полнометражный балет хореографа.