В Норвегии снимут художественный фильм о терактах, устроенных Брейвиком

ОСЛО, 30 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Известный норвежский режиссер Эрик Поппе снимет художественный фильм о терактах, устроенных Андерсом Брейвиком 22 июля 2011 года. В интервью Норвежской государственной телерадиокомпании кинематографист рассказал, что уже два года посвятил сбору материала и беседам со свидетелями трагических событий, и вскоре приступит к подбору актеров.

Последней картиной Поппе была военная драма "Выбор короля" (Kongens nei, 2016), которая была выдвинута на "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке", но не пробилась в шорт-лист премии. По словам режиссера, он понимает, что теперь берется за крайне болезненную для многих людей тему, однако считает, что фильм о национальной трагедии Норвегии снять необходимо.

"Уже долгое время я, как и многие другие, ощущаю, что о событиях 22 июля чаще всего говорят в контексте дискуссии об условиях тюремного содержания Андерса Беринга Брейвика, а также тех или иных его поступков, - рассказал режиссер. - Вопрос в том, как долго мы позволим этому происходить, пока не сместим акцент обратно, и не вернем право на эту историю тем людям, которые были в ней жертвами".

По мнению Поппе, художественный подход позволит рассказать о терактах и эмоциональнее и достовернее, чем в любой документальной ленте. Режиссер намерен показать события, происходившие на острове Утёйа, от лица находящейся там девочки-подростка. У героев фильма не будет прототипов среди тех, кто действительно был на острове, а все роли будут исполнять малоизвестные или непрофессиональные актеры. Согласно замыслу Поппе, 72 минуты фильма - по числу минут, которые Брейвик находился на Утёйе до задержания полицией - будут посвящены происходившему на острове, а первые 12 - взрывам в правительственном квартале Осло.

22 июля 2011 года приверженец праворадикальной идеологии Андерс Брейвик, недавно сменивший имя (теперь по бумагам его зовут Фьотольф Хансен), привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он устроил бойню на Утёйе, убив 69 и ранив 66 человек. В основном это были подростки - участники ежегодного слета молодежного крыла Рабочей партии, в политике которой Брейвик видел причину многих проблем Норвегии. Одной из них он считал засилье мигрантов.

В настоящий момент террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение. На момент совершения терактов это был максимальный из предусмотренных местным законодательством сроков. По сути для террориста он является пожизненным, так как может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.