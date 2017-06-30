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СМИ: комедийный актер отправил на премьеру нового "Человека-паука" своего двойника

Культура
30 июня, 13:32 UTC+3

Замену себе Ганнибал Бересс нашел через Twitter

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Ганнибал Бересс

Ганнибал Бересс

© Alexander Tamargo/Getty Images for Paramount Pictures

Американский комедийный актер Ганнибал Бересс отправил вместо себя двойника на премьеру фильма "Человек-паук: возвращение домой" в Голливуде. Об этом сообщает портал Entertainment Weekly.

Как отмечается, Бересс нанял самозванца через соцсети. Актер, исполняющий в фильме роль тренера Уилсона, в среду вечером написал в своем Twitter, что ему нужен похожий на него человек для вечернего мероприятия. Он также просил присылать фотографии и предлагал за работу $500. Сейчас записи уже удалены.

Человек, которого приняли за Бересса, действительно пришел на премьеру и даже рассказал о персонаже актера в "Человеке-пауке". Несмотря на то, что обман раскрылся, Бересс опубликовал в Twitter скриншот трансляции с мероприятия с подписью "Я на премьере фильма "Человек-паук: возвращение домой".

Позднее в ответ на публикацию Entertainment Weekly Бересс объяснил произошедшее ярким проявлением так называемого FOMO (англ. fear of missing out; страх пропустить что-то интересное и важное, что происходит прямо сейчас; связывают с постоянным использованием соцсетей - прим. ред.).

В российский прокат фильм "Человек-паук: возвращение домой" с Томом Холландом в главной роли выходит 6 июля.

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