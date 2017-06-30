Екатерина Шаврина опровергла слухи о сердечном приступе

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Народная артистка России Екатерина Шаврина здорова и готовится к концерту в петербургском БКЗ "Октябрьский" в честь Дня морского флота. Об этом певица сообщила ТАСС по телефону в пятницу.
Ранее СМИ сообщили, что артистка госпитализирована в Москве с сердечным приступом.
"У нас сейчас в "Октябрьском" в Петербурге концерт в 15 часов. Мы находимся здесь неделю. Какой кошмар (что такое пишут)! Долго будем жить", - сказала Шаврина.
Екатерина Шаврина - советская и российская певица, исполнительница народных песен. Удостоена звания заслуженной артистки РСФСР (1983) и народной артистки России (1995), является почетным гражданином 11 городов РФ. Единственная русская певица, дважды выступавшая в зале заседаний ООН.