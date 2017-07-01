"Летние балетные сезоны" в 17-раз стартуют в центре Москвы

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. "Летние балетные сезоны" в 17-й раз стартуют в субботу на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ), где продлятся в течение двух месяцев - до 29 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РАМТ.

Балетный нон-стоп по традиции откроется главным русским балетом - "Лебединым озером". Спектакль в классической редакции Льва Иванова и Мариуса Петипа представит на московских подмостках Воронежский театр оперы и балета. Эта труппа впервые участвует в "Летних балетных сезонах", но ее дебют обещает быть очень весомым: воронежцы привезли семь спектаклей, в числе которых "Щелкунчик", "Жизель", "Анюта", "Ромео и Джульетта", "Каменный цветок" и "Золушка", их показы продлятся до 12 июля.

Среди тех, кто уже участвовал в "Летних балетных сезонах", вновь значатся солисты Парижской Национальной оперы - молодые талантливые танцовщики Жереми Лукер, Роксан Стоянов и Антуан Киршер, которые исполнят партии в "Ромео и Джульетте" 28 и 29 июля.

Вновь гостями "Летних балетных сезонов" станут также итальянцы: 2 августа балетная труппа Compagnia Nazionale под руководством Луиджи Мартеллетта покажет современную версию "Лебединого озера", а 3 августа представит оригинальный балет "От танго до болеро".

В "Сезонах" участвуют и московские коллективы. Это "Театр балета классической хореографии" под руководством Элика Меликова и "Русский классический балет" под руководством Оксаны Усачевой.

Организатором проекта выступает агентство "Консарта", по сведениям которого за 16 лет спектакли "Летних балетных сезонов" посетили более 600 тыс. человек. Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона. Но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес, и очень скоро "Сезоны" стали заметным событием, а теперь уже и доброй традицией культурной жизни летней Москвы.