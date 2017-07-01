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На фестивале под Минском покажут премьеру спектакля о подвиге разведчиков в годы ВОВ

Культура
1 июля, 13:33 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур

Спектакль "Не покидай меня" белорусского драматурга Алексея Дударева будет представлен в рамках фестиваля "Багратион" 1-3 июля

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МИНСК, 1 июля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Премьерный показ спектакля "Не покидай меня" Алексея Дударева о буднях разведчиков в годы Великой Отечественной войны состоится в субботу в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском. Новая работа белорусского драматурга будет представлена посетителям комплекса в рамках фестиваля "Багратион" 1-3 июля, приуроченного ко Дню независимости Белоруссии.

"Спектакль поставил кинорежиссер Владимир Лешаков при поддержке департамента культуры города Москвы и автономной некоммерческой организации "Диалог", - сообщил менеджер отдела развития ИКК "Линия Сталина" Денис Зубовский.

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"Это пьеса о том, что могло бы быть, сложись все по-другому. О том мужестве, которое так трудно найти и воспитать в себе, чтобы быть готовым пойти на смерть ради жизни других", - сказал автор произведения.

Действие пьесы происходит в июне 1944 года - в начале белорусской наступательной операции, получившей название "Багратион". Театральная работа посвящена будням военной разведки, истории людей, отдавших все свои таланты и жизни ради спасения других. В центре повествования фронтовик- разведчик капитан Михасев, которому поручают командование специальной разведгруппой из четырех бойцов для выполнения особо важного задания. Встреча с бойцами повергает сурового капитана в шок. Перед ним - четыре вчерашние школьницы. Это они должны быть заброшены в тыл врага. Разведчик Михасев с болью осознает, что это задание, скорее всего, будет последним в их жизни.

"А пока они живут, раз есть солнце и нынешний день, и все еще живы мечты о будущем. "И это реальная история о том, что настоящие люди всегда, не задумываясь, приносили себя в жертву во имя Победы", - отмечается в аннотации к спектаклю.

Операция "Багратион" - одна из крупнейших стратегических наступательных операций Великой Отечественной войны, положившая начало освобождению Белоруссии. В операции участвовали свыше 2,5 млн человек, было задействовано более 4,5 тыс. орудий и минометов, свыше 6 тыс. танков и самоходно-артиллерийских установок и около 5 тыс. самолетов. Белоруссия была освобождена к концу июля. За героизм и мужество, проявленные в боях на белорусской земле, свыше 1,6 тыс. генералов, офицеров и солдат были удостоены звания Героя Советского Союза, более 400 тыс. воинов и партизан были награждены орденами и медалями.

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