Группа "Аквариум" отметит 45-летие большим концертом в Петербурге

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Группа "Аквариум" отметит 45-летие большим концертом в ПетербургеКультура 2 июля, 0:21
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Рок-группа "Аквариум" даст в воскресенье большой концерт в спорткомплексе "Юбилейный" в Петербурге в честь своего 45-летия, сообщают организаторы мероприятия.
Выступление станет последним концертом юбилейного тура группы, который начался в июне этого года.
"Празднуйте сорокапятилетие "Аквариума" вместе с нами! В воскресение, 2 июля, мы соберем всех поклонников легендарной группы, чтобы отметить это знаменательное событие большим праздничным концертом. Лучшее из лучшего, самое изысканное и ценное - на главной арене СК "Юбилейный", - говорится в сообщении.
Организаторы обещают особую праздничную атмосферу, сюрпризы и специальных гостей.
"Аквариум" - одна из старейших советских и российских рок-групп. С 1972 года идейным вдохновителем и солистом коллектива выступает Борис Гребенщиков. Группа выпустила более 30 альбомов и оказала большое влияние на целое поколение отечественных музыкантов. Лирика "Аквариума" часто цитируется в литературе и печати, песни некоторых других музыкантов содержат аллюзии на творчество группы.