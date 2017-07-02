Группа "Аквариум" отметит 45-летие большим концертом в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Рок-группа "Аквариум" даст в воскресенье большой концерт в спорткомплексе "Юбилейный" в Петербурге в честь своего 45-летия, сообщают организаторы мероприятия.

Выступление станет последним концертом юбилейного тура группы, который начался в июне этого года.

"Празднуйте сорокапятилетие "Аквариума" вместе с нами! В воскресение, 2 июля, мы соберем всех поклонников легендарной группы, чтобы отметить это знаменательное событие большим праздничным концертом. Лучшее из лучшего, самое изысканное и ценное - на главной арене СК "Юбилейный", - говорится в сообщении.

Организаторы обещают особую праздничную атмосферу, сюрпризы и специальных гостей.

"Аквариум" - одна из старейших советских и российских рок-групп. С 1972 года идейным вдохновителем и солистом коллектива выступает Борис Гребенщиков. Группа выпустила более 30 альбомов и оказала большое влияние на целое поколение отечественных музыкантов. Лирика "Аквариума" часто цитируется в литературе и печати, песни некоторых других музыкантов содержат аллюзии на творчество группы.