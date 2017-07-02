Более 15 коллективов выступили на фестивале славянской культуры "Матушка Русь" в Аргентине

В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй

В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй 1 июля, 19:27

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Фестиваль славянской культуры "Матушка Русь" прошел в субботу в центре аргентинской столицы. На сцене выступили более 15 исполнителей и творческих коллективов российской диаспоры, которые съехались из разных уголков южноамериканской республики.

В этом году фестиваль, традиционно проходящий неподалеку от президентского дворца "Каса росада", собрал рекордное количество зрителей. Они тепло принимали всех выступавших и особенно танцевальные коллективы. Публике, в частности, понравился ансамбль "Чайка" из города Берисо в провинции Буэнос-Айрес.

Свои таланты также продемонстрировали танцоры, музыканты и певцы из городов Комодоро-Ривадавия (юг Аргентины), Обера (северо-восток), Мар-дель-Платы (восток) и других городов провинции Буэнос-Айрес. Кроме того, выступил хор, созданный недавно по инициативе митрополита Аргентинского и Южноамериканского Игнатия.

"Матушка Русь" в проходит в рамках цикла мероприятий, которые правительство Буэнос-Айреса организует для чествования проживающих здесь национальных диаспор. Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС глава Генерального управления по делам общин правительства аргентинской столицы Адриан Варела, "основная цель программы - рассказать об общинах и показать все диаспоры, которые формируют самобытность и идентичность Буэнос-Айреса со времен его основания". "Начиная с XVI века именно иммигранты создавали этот город, и русские играли важную роль в этом процессе", - сказал он.

Посетители фестиваля также могли купить сувениры, выучить пару фраз на русском языке и попробовать блюда русской кухни. Кроме того, организаторы подготовили информационные стенды о столетии Октябрьской революции, предстоящем Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи, и подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Своя палатка была и у Аргентинской и Южноамериканской епархии Русской православной церкви. Внутри нее все желающие могли поставить свечку перед иконой и задать вопросы священнослужителям.

Помимо правительства Буэнос-Айреса в организации фестиваля участвовал координационный совет российских соотечественников. Поддержку им оказало посольство РФ в Аргентине и представительство Россотрудничества.