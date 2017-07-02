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В Саратове скончался заслуженный артист России Илья Володарский

Культура
2 июля, 19:15 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 2, июля. /ТАСС

В пресс-службе областного министерства культуры сообщили, что причиной смерти, вероятно, стал сердечный приступ

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САРАТОВ, 2 июля. /ТАСС/. Заслуженный артист России Илья Володарский скоропостижно скончался в воскресенье в Саратове на 52-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного министерства культуры.

"Илья Володарский скоропостижно скончался сегодня во время прогулки", - рассказали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что, вероятно, произошел сердечный приступ, однако точные причины смерти установит экспертиза. Организацией прощания с Володарским занимаются его коллеги из Саратовского ТЮЗа. О дате и времени гражданской панихиды будет сообщено позже.

Володарский работал в Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю. П. Киселева с 1985 года после окончания Саратовского театрального училища им. И.А.Слонова (курс Ю.П.Киселева). За эти годы он сыграл более 60 ролей классического и современного репертуара. С 2013 года актер являлся заместителем директора театра.

В 2004 году награжден нагрудным знаком губернатора Саратовской области "За любовь к родной земле", а в 2006 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации".

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