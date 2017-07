Начались съемки фильма "Фантастические твари и где они обитают - 2"

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Съемки фильма "Фантастические твари и где они обитают - 2" (Fantastic Beasts and Where to Find Them - 2) начались 3 июля на студии кинокомпании Warner Bros в пригороде Лондона – Leavesden. Они ведутся на площадках, где ранее были созданы все восемь картин о Гарри Поттере.

Фильм представляет собой сиквел ленты, которая представляет собой развитие созданного британской писательницей Джоан Роулинг волшебного мира.

Выход в прокат картины, сценарий которой также написан Роулинг, назначен на 16 ноября 2018 года.

В сиквеле к дуэту актеров Эдди Редмэйну, исполняющего заглавную роль магозоолога Ньюта Саламендера, и Джонни Деппу, который играет темного волшебника Грин-де-Вальда, присоединился Джуд Лоу. Он исполняет роль молодого Альбуса Дамблдора.

Одну из главных ролей сыграет южнокорейская актриса Клаудия Ким, которая получила известность после выхода фильма «Мстители: Эра Альтрона» (Avengers: Age of Iltron, 2015).

Режиссером новой картины, как и первого фильма франшизы "Фантастические твари", утвержден британец Дэвид Йейтс. Ожидается, что он снимает все запланированные пять картин нового измерения мира Джоан Роулинг. Ранее Йейтс снял три фильма о Гарри Поттере, последний в двух частях, установив тем самым рекорд предыдущей франшизы.

«Фантастические звери» является приквелом киноэпопеи о Гарри Поттере.

Кинокомпания Warner Bros опубликовала в понедельник ряд комментариев, которые позволяют установить сюжетную канву новой ленты. Так, волшебнику Грин-де-Вальду удается ускользнуть от ареста, и он набирает новую команду, которая хочет противопоставить себя человечеству. Справиться с ними по силам лишь Дамблдору и только с помощью Ньюта Саламендера.

Действие картины "Фантастические твари и где они обитают - 2" переносится из Нью-Йорка в Лондон.

Лента "Фантастические твари и где они обитают" стала самой доходной для Warner Bros в минувшем 2016 году. При производственных расходах в $180 млн, фильм сделал сборы в размере $814 млн Согласно порталу Deadline, картина принесла кинокомпании прибыль в размере $165 млн. В результате создатели не желают сейчас средств для того, чтобы повторить успех.