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Создатели сериала "Ликвидация" опровергли сообщения о поездке Владимира Машкова в Одессу

Культура
3 июля, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Ранее режиссер Сергей Члиянц заявил, что актера не пустили в Одессу на съемки продолжения фильма

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Владимир Машков

Владимир Машков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Съемки продолжения сериала "Ликвидация" с Владимиром Машковым в главной роли пока даже не обсуждались. Об этом ТАСС сообщили в кинокомпании "Марс Медиа", занимающейся созданием сериала.

Ранее режиссер и продюсер Сергей Члиянц написал на своей странице в Facebook, что Владимира Машкова не пустили в Одессу на съемки продолжения фильма "Ликвидация". В кинокомпании отметили, что Члиянц "не имеет никакого отношения к этому проекту".

"В компании еще даже не обсуждались съемки фильма, - сказал собеседник агентства. - Сейчас идет активная работа над сценарием, который мы хотим сделать максимально зрительским, качественным, интересным".

"Когда начнутся съемки и где будут - мы не решали", - добавили в "Марс Медиа".

"От "Марс Медиа" еще никто не ездил в Одессу. В том числе и Владимир Машков", - отметили в компании. Первую "Ликвидацию" снимал Сергей Урсуляк, режиссер продолжения пока не определен.

Комментарии Машкова ТАСС получить пока не удалось.

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