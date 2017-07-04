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Хореограф Жозеф Надж представит в Петербурге мировую премьеру своего спектакля

Культура
4 июля, 0:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Премьера спектакля "Пензум" состоится на Новой сцене Александринского театра

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Хореограф Жозеф Надж

Хореограф Жозеф Надж

© EPA/PETER ENDIG

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Французский хореограф Жозеф Надж, дважды лауреат российской премии "Золотая маска", представит во вторник на XIX международном фестивале OPEN LOOK-2017 мировую премьеру своего спектакля "Пензум". Премьера пройдет на Новой сцене Александринского театра, сообщил ТАСС худрук фестиваля Вадим Каспаров.

"Жозеф Надж давно творчески связан с Россией и имеет две "Золотые маски" в номинации "лучший иностранный спектакль года". На нашем фестивале он выступит впервые как хореограф и танцовщик, причем с мировой премьерой - любовной драмой "Пензум", в основе которой - реальная человеческая история", - сказал Каспаров.

Спектакль "Пензум" построен на дневниковых записях венгерского поэта начала XX века Йожефа Аттилы. Это монолог о безответной любви, обращенной к Флоре, его психотерапевту. Жизнь поэта трагически оборвалась в 32 года.

Надж поставил спектакль в сотрудничестве с признанной звездой авангардной музыки, французской контрабасисткой, импровизатором и композитором Жоэль Леандр, которая впервые выступит в Петербурге.

Всего в творческом багаже Наджа более 30 спектаклей, с которыми он побывал на гастролях в 50 странах. Российские критики нарекли его "самой загадочной личностью современного театра". Многие годы Надж возглавлял Национальный центр хореографии в Орлеане, а в 2006 году стал главным приглашенным артистом Авиньонского театрального фестиваля.

Свои спектакли на фестивале покажут также труппы из Бельгии, Венгрии, Израиля, Испании, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии. Как отметил Каспаров, в фестивале участвуют около 150 иностранных мастеров современного танца. "Начинали мы с девяти иностранцев и год за годом поднимаем планку, стремясь сделать фестиваль визитной карточкой Санкт- Петербурга с точки зрения современного искусства", - добавил он.

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