Джина Лоллобриджида отмечает 90-летие

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Известная итальянская актриса, ставшая иконой мирового кино, Джина Лоллобриджида отмечает во вторник 90-летие, как и положено диве - на красной ковровой дорожке, которая протянется на 200 м в самом центре Рима, ставшем для нее родным городом. Правда, главной героиней на ней будет не сама неувядающая Лолло, а ее последняя скульптурная работа, которую она представит по случаю юбилея.

Более 30 лет назад актриса завершила активно сниматься и обратилась к фотографии и скульптуре, преуспев на этих творческих поприщах не менее, чем в кино. В отличие от своей негласной соперницы - Софи Лорен, которая несколько лет назад перед 80-летием отказала всем в интервью, выпустив лишь автобиографию, Лоллобриджида не стала прятаться от журналистов.

В опубликованном накануне юбилея интервью Corriere della Sera она призналась, что актрисой стала по случайности, потому что, обучаясь в Академии искусств в Риме, изучала вокал и мечтала либо петь в опере, либо ваять. Но переехавшая по завершении войны из центра Италии в столицу семья с четырьмя дочерьми была небогата, а красавице Джине (Луиджине), финалистке конкурса "Мисс Италия - 1947" предлагали неплохие заработки в кино, даже за эпизодические роли.

Настоящее признание пришло не сразу, хотя и не заставило себя долго ждать. Несмотря на то, что Лоллобриджида уже снималась у таких итальянских мастеров, как Луиджи Дзампа, Марио Моничелли, Карло Лиццани, популярность ей принес французский фильм Кристиана-Жака "Фанфан-тюльпан" (Fanfan La Tulipe, 1952) с Жераром Филипом, удостоенный пришла на Каннском кинофестивале. Еще одна ее выдающаяся роль - Эсмеральды во французской экранизации Жана Деланнуа произведения Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" (Notre-Dame de Paris, 1956).

На протяжении всех 1960-х Лоллобриджида много снималась у ведущих итальянских и европейских режиссеров, была она востребована и у голливудских мастеров той эпохи. Только они должны были приезжать снимать ее в Европу, поскольку необдуманно и наспех заключенный контракт в 1950 году ограничивал ее сотрудничество с разными американскими студиями.

Лоллобриджида в других ипостасях

О соперничестве с Лорен 90-летняя Лоллобриджида говорит спокойно: "Я ни с кем не соперничала. Тем более с Лорен. Я была номером один, и добилась всего сама, без продюсера за спиной (Лорен вышла замуж за своего "проводника" в кино, импресарио Карло Понти - прим. ТАСС)".

"Когда я увидела, что в кино становится все меньше качества, роль актрисы мне стала тесна", - продолжает Лоллобриджида. И тогда она решила заняться фотографией: среди снятых ею персонажей Пол Ньюман, Сальвадор Дали, Генри Киссинджер, Одри Хепберн, а также Фидель Кастро, с которым ей удалось сделать в 1973 году эксклюзивное интервью.

"Мы провели вместе 12 дней. Он не интересовал меня как политический лидер, но как человек", - вспоминает об этой встрече актриса. Вполне успешной можно назвать и ее карьеру скульптора: работы Лоллобриджиды неоднократно выставлялись в разных странах, включая Россию. Их приобретают частные коллекционеры.

Несмотря на большое количество романов и любовных увлечений, Лоллобриджида была лишь один раз замужем - за югославским врачем Милко Скофичем. В браке, продлившемся с 1949 по 1971 год (хотя последние пять лет супруги не жили вместе), родился единственный сын Андреа Милко. А в 1994 году актриса стала бабушкой.

Отношения с сыном и внуком Димитрием сильно испортились в последние годы из-за наследственных вопросов. Лоллобриджида попала на страницы светской хроники в связи со скандальными романами - сначала с испанским предпринимателем Хавьером Ригау, который младше ее на 35 лет (сейчас актриса ведет против него судебное преследование), а потом с 29-летним ассистентом Андреа Пьяццоллой. Сын и внук обвиняют молодого человека в том, что он умело манипулирует Лоллобриджидой, полностью взяв в свои руки управление ее немалыми финансами.

На своем возрасте актриса предпочитает не заострять внимание: "Мне больше нравится отмечать три раза по 30", - сказала Лоллобриджида.