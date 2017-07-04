В Экс-ан-Провансе покажут оперу "Кармен" в постановке Дмитрия Чернякова

ПАРИЖ, 4 июля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Дмитрий Горохов/. В Экс-ан-Провансе в 69-й раз открывается Международный оперный фестиваль. Одной из долгожданных премьер станет опера "Кармен" Жоржа Бизе в прочтении известного российского режиссера Дмитрия Чернякова. О спектакле, который состоится вечером 4 июля на сцене Гран-театр де Прованс, в интервью ТАСС рассказал сам автор постановки.

Летняя оперная столица Европы

Семь лет назад впервые посетив Экс-ан-Прованс, Черняков буквально "пришел, увидел, победил". Тогда он стал первым российским режиссером, которому выпала честь открывать этот престижный музыкальный форум.

"В 2010 году я ставил в Эксе "Дон Жуан" Моцарта, чьи оперы всегда в афише фестиваля. На этот раз, однако, меня попросили предложить свою версию "Кармен", - сказал Черняков. - Вообще, должен сказать, делать такие постановки в городе, который стал летней оперной столицей Европы, - большая честь и радость". "Здесь есть все - и признанные шедевры, и оперные новинки, и симфонические и камерные концерты, и различные мастер-классы. Знаете, это такое масштабное событие в мировой музыкальной жизни, быть участником которого всегда очень интересно, но и ответственно".

Впервые на оперной сцене "Кармен" была поставлена 1875 году. Произведение Бизе стало оперой, наиболее часто исполняемой в мире. В этом сезоне премьеры новых постановок прошли в Венеции, Ницце, Осло, Хельсинки, Чикаго и дважды - в Париже. Во французской столице оперу показали 25 раз. Ее поставил на сцене театра "Опера Бастилия" испанский маэстро Каликсто Биейто. Одновременно спектакль шел на Елисейских полях.

Культовый статус у "Кармен" не только на оперной сцене, но и в кино, где за ее экранизацию брались Сесил Демилль и Чарли Чаплин. Свое видение шедевра Бизе предлагали такие великие хореографы, как Ролан Пети и Родион Щедрин, а также мэтры драматического театра, в числе которых - Питер Брук.

В час перед премьерой

Организаторы фестиваля отмечают, что в прочтении Чернякова "Кармен" принесет зрителям много сюрпризов. По словам самого режиссера, он хотел представить несколько иное прочтение этой истории. "Кармен" во Франции - это как "Евгений Онегин" в России, - считает Черняков. - Браться за то, что в национальном репертуаре находится на вершине и, казалось бы, известно каждому - это не так просто. Тем более зрителям предстоит увидеть эту историю в другом ракурсе, посмотреть на нее несколько шире".

В глазах Чернякова "Кармен" - это многогранная история, в которой очень многое относится к современникам. "Постановка обращена к современникам, которые эмоционально закрыты, предпочитают избегать неконтролируемых страстей. "Кармен" может вернуть их в мир настоящих эмоций, стать для них своего рода терапией", - считает маэстро.

По приглашению маэстро

Черняков собрал большую международную команду музыкантов. За дирижерским пультом будет испанец Пабло Эрас-Касадо, под управлением которого выступит Парижский симфонический оркестр. Уникальную работу проделали отечественные художники по свету и костюмам - Глеб Фильштинский и Елена Зайцева.

Заглавную партию исполнит французская оперная звезда (меццо-сопрано) Стефани д'Устрак, правнучатая племянница композитора Франсиса Пуленка. В образе Дона Хозе выступит американский тенор Майкл Фабиано.

Партия Микаэлы закреплена за франко-датской исполнительницей Эльзой Дрейзиг, а роль Эскамильо - за баритоном из США Майклом Тоддом Симпсоном.

"Так вышло, что российские солисты в этом спектакле не задействованы. Но это, скорее, исключение, потому что сегодня наши певцы поют везде, - отметил Черняков. - Вы посмотрите, ни одной постановки не обходится без участия наших солистов. Конечно, очень приятно, что российские солисты настолько востребованы на зарубежных сценах".

На волне триумфа

В Экс-ан-Прованс приедут много парижан, которые оценили спектакль Чернякова "Снегурочка" на сцене столичной оперы. "Для меня было очень важно поставить произведение Римского-Корсакова, потому что, к сожалению, этот композитор пока не входит в Европе в плеяду великих оперных имен, как, например, Чайковский и Мусоргский, - отметил режиссер. - Поставив "Снегурочку" здесь, во Франции, мы, возможно, заложили основу для новой театральной биографии Римского-Корсакова в Европе. Я мечтаю о том, чтобы этот замечательный композитор обрел достойное его таланта признание".

Черняков напомнил, что в последний раз "Снегурочку" ставили в Париже в 1908 году. "Эта театральная постановка, в которой были заняты исключительно французские исполнители, до сих пор оставалась единственной. Потом, насколько я помню, в 50-х годах оперу записывали на Radio France, сейчас есть компакт-диск со студийной записью на французском языке с международным составом. Больше о судьбе "Снегурочки" во Франции ничего не было неизвестно, - рассказал Черняков. - И вот спустя 109 лет - еще одна постановка, которая, надеюсь, наконец-то открыла для иностранной публики все обаяние творчества Римского-Корсакова".

"Кстати говоря, "Снегурочка" стала третьей оперой Римского-Корсакова, которую мне довелось представить на Западе, - рассказал режиссер. - Пять лет назад я поставил "Сказание о граде Китиже" в Амстердаме и Барселоне, а три года назад - "Царскую невесту" в Берлине и Милане. И вот сейчас "Снегурочка" в Париже. Это три выдающихся произведения Римского-Корсакова, которые удалось внедрить в европейский репертуар".

Перекресток культур

Черняков отметил, что с французской оперой его связывают давние дружеские узы. "С театром "Опера Бастилии" у нас длительная история сотрудничества. Первый спектакль "Макбет" Верди я делал тут еще в 2009 году. Года через два мы планируем приступить к одному проекту - это огромная французская опера, может быть самая большая, которая существует. Но пока это не объявлено, поэтому я не имею права раскрывать детали", - сказал режиссер.

По его словам, в следующем году в Опере Бастилии собираются поставить "Бориса Годунова". "Вообще мне очень нравится, что эта линия русских опер разрабатывается здесь", - сказал Черняков. Опера Бастилии - по-настоящему международный дом. Это перекресток культур. Я очень рад, что каждый сезон парижская опера обращается к русской музыке. Это уже стало традицией", - добавил он.

Союз оперы и кино

Сейчас в мире несколько подзабыли искусство экранизации оперы, хотя этот жанр довольно любопытен, продолжил режиссер. "Вы наверняка помните знаменитый фильм Франко Дзеффирелли "Травиата", который даже в 1985 году шел во всех кинотеатрах как обычный прокатный фильм с русскими субтитрами. И ведь на него ходила публика, смотрела его и сопереживала. Вот что-то такое можно было бы попробовать сделать, но, конечно, уже с учетом прошедших 30 лет и новых технологий. Я бы наверное за это взялся. Это интересно", - признался Черняков.

Секрет мастера

"Я работаю в Германии, Швейцарии, Англии, Голландии, но много провожу времени и во Франции, где много дружественных театров, единомышленников. Ведь здесь опера даже популярнее балета", - подчеркнул Черняков.

По словам маэстро, у него есть проект, о котором он пока не хотел бы говорить. "Мы обсуждаем одну крупную постановку, но официально она пока не объявлена", - заметил Черняков. "Вся афиша сезона еще не озвучена. К тому же у театральных людей очень много суеверий, поэтому пусть пока это останется между нами", - заключил он.