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Третьяковка с 2015 г. не реализовала ряд проектов в регионах из-за проблем финансирования

Культура
4 июля, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По словам гендиректора галереи Зельфиры Трегуловой, выставки в регионах в основном финансируются за счет крупных компаний или регионального бюджета

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Третьяковская галерея не смогла реализовать несколько проектов в регионах и открыть филиал в Новосибирске после прекращения в 2015 году финансирования из федерального бюджета. Об этом сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проекту "Окна в Россию. Шедевры семи поколений".

"К сожалению, начиная с 2015 года, нам прекратилось выделение бюджетных федеральных средств на реализацию региональных программ столичных музеев, и весь 2015 год мы жили без региональных проектов, у нас не состоялся ни один из пяти запланированных проектов", - сказала Трегулова.

"Более того, мы планировали в 2015 году открыть филиал в Новосибирске, этого тоже не произошло именно из-за отсутствия финансирования", - добавила она.

По словам Трегуловой, выставки в регионах в большинстве случаев финансируются за счет крупных компаний или регионального бюджета, как это было в прошлом году во Владивостоке. В этом году с помощью компании "Ингосстрах" реализуется проект "Окна в Россию. Шедевры семи поколений", который откроется 19 июля в Калининграде.

Передвижные выставки также пройдут в Нижнем Новгороде, Красноярске, Владивостоке. На выставках будут представлены картины из коллекций Третьяковской галереи (около 50 полотен) и Института русского реалистического искусства (более 70 полотен). В состав выставки войдут произведения Александра Дейнеки, Сергея Герасимова, Юрия Пименова, Георгия Нисского, Гелия Коржева, Виктора Попкова, Эрика Булатова.

В Сочи, Екатеринбурге, Петербурге и Москве будет представлен мультимедийный проект по мотивам произведений Ивана Шишкина, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Марка Шагала, Казимира Малевича, Александра Дейнеки и других.

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