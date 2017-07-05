"Союзмультфильм" подал иски к ряду компаний на общую сумму более 50 млн рублей

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Юристы киностудии "Союзмультфильм" подали иски к ряду компаний на общую сумму более 50 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс- службе студии.
Ранее стало известно, что "Союзмультфильм" подал иск в Арбитражный суд Москвы почти на 10 млн рублей к производителю игрушек ЗАО "Русский стиль" за неуплату лицензионных платежей.
В пресс-службе "Союзмультфильма" сообщили, что сейчас также находятся в производстве несколько исков "в связи с задолженностями по выплатам авторского вознаграждения". В частности, один из исков на сумму более 30 млн рублей подан к ООО "Некст-тайм". "В настоящий момент компания находится в ситуации банкротства, - пояснили в пресс-службе. - "Союзмультфильм" направил документы о задолженности учредителям компании и готовит юридическую претензию по данному вопросу".
Еще один иск на сумму более 10 млн рублей подан к ООО "Просто toys". "Вопрос находится в рассмотрении суда в настоящий момент, следующее заседание состоится 15 августа", - сказали на студии.
Также, сообщили в пресс-службе, "у руководства "Союзмультфильма" есть ряд существенных вопросов к договорам о продаже и переуступке прав на трансляцию аудио-визуальных произведений из "золотой коллекции" киностудии на разных платформах". Юридическая служба, отметили в "Союзмультфильме", находится "в процессе подготовки претензий и судебных исков по ряду договоров в этой области".
"Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года. За все время здесь было создано более 1,5 тыс. мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках.