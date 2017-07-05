Минкультуры разрешит художникам выставляться в ЦДХ при ликвидации профильной конфедерации

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Независимо от решения суда по иску Минюста о ликвидации "Международной конфедерации союзов художников" (МКСХ), Министерство культуры сделает все, чтобы российские авторы продолжали выставляться на площадке Центрального дома художника (ЦДХ). Об этом ТАСС заявил первый замминистра культуры Владимир Аристархов.

Ранее Минюст направил в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации ассоциации в связи с нарушениями, обнаруженными при проверке соответствия ее деятельности уставным целям и законодательству. В пресс-службе Минюста также сообщили, что судебное разбирательство назначено на 6 июля 2017 года.

"Не предвосхищая решения суда, отмечу: нам важно, чтобы российские художники сохранили за собой право выставляться на площадке ЦДХ", - заявил Аристархов. Первый замминистра культуры также отметил, что, в случае принятия решения о ликвидации "Международной конфедерации союзов художников", вопросами принадлежащей организации недвижимости, в частности, ЦДХ, будет заниматься Росимущество.

"Все мы понимаем, что в советское время все строилось не на членские взносы, а на государственные деньги. Поэтому, на мой взгляд, важно, чтобы имущество не покидало области госсобственности", - пояснил свою позицию Аристархов.

Он также подчеркнул, что основная цель Минкультуры - сохранение уникальной коллекции МКСХ, которая сопоставима с собраниями, находящимися в Русском музее или Третьяковской галерее. "В этой коллекции вся история нашей советской живописи: все направления, эпохи и периоды. Всего в ней хранится около 40 тыс. работ. Наша задача - чтобы эта коллекция не покидала пределы России", - пояснил первый замминистра культуры Владимир Аристархов.

Международная конфедерация союзов художников пришла на смену ликвидированному Союзу художников СССР в 1992 году. В собственности МКСХ, по данным газеты "Коммерсантъ", на данный момент находятся: Дом творчества, Подольский комбинат художественных материалов и московский Центральный дом художника, а также коллекция произведений искусства, приобретенных Союзом художников СССР у самих авторов.