Учреждена ассоциация музеев БРИКС

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. В рамках встречи министров культуры стран БРИКС представители музейного сообщества Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР приняли решение о создании ассоциации музеев БРИКС.

Участники учредительного заседания договорились о создании веб-портала, который способствовал бы продвижению сотрудничества в защите, сохранении и восстановлении культурного наследия. Они также высказались за создание и развитие "цифрового музея" пяти стран, проведение конференций, форумов, совместных выставок, налаживание профессиональных обменов, курсов по подготовке специалистов. Одной из задач ассоциации будет борьба с незаконной торговлей и перемещением культурных ценностей, в частности через усиление контроля за их импортом и экспортом.

"Наша ассоциация будет носить свободную форму, так же, как ее носит само объединение БРИКС. Мы рассчитываем на продуктивность этой формы сотрудничества, поскольку она будет инициировать развитие контактов в различных сферах - выставочной, научной... Взаимодействие с коллегами из Китая, Индии Бразилии, Южно-Африканской Республики очень интересно", - сказал ТАСС директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

"По-моему, любая ассоциация, альянс, тем более объединение международное, имеет смысл, - согласился с этим мнением директор Музея Востока Александр Серов. - Конечно, все будет зависеть от конкретной программы. Пока мы подписываем в большей степени декларацию о намерениях, а конкретика должна складываться в ходе дальнейших переговоров между нашими странами".

"Здесь немаловажной будет финансовая составляющая. Обмениваться информацией, посылать друг к другу специалистов на стажировки - дело важное, но основное - обмен выставками, которые, очевидно, будут проводиться последовательно в пяти странах. Но это как раз и интересно - сопоставлять культуры", - отметил он.

Россию на встрече в Тяньцзине представляет министр культуры РФ Владимир Мединский. Участники мероприятия в течение двух дней обсудят планы взаимодействия пяти стран в области искусства, сохранения культурного наследия, индустрии культуры, культурного рынка.