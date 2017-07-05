Учреждена ассоциация музеев БРИКС

Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе над ним и отозвать адвокатовМеждународная панорама 5 июля, 21:40
Мещеряков: "Локомотив" будет готов к изменению лимита на легионеров в РФПЛСпорт 5 июля, 21:37
Ремонт стадиона "Локомотив" завершится к началу августаСпорт 5 июля, 21:09
Сычев сообщил, что пошел бы учиться на тренера, если бы не вернулся в "Локомотив"Спорт 5 июля, 21:01
Сенатор Круз считает незаконным разглашение имени создателя скандального видео с ТрампомМеждународная панорама 5 июля, 20:55
Геркус: контракт Сычева с "Локомотивом-Казанкой" рассчитан на годСпорт 5 июля, 20:52
Семин заявил, что "Локомотиву" нужны новые футболисты на многие позицииСпорт 5 июля, 20:42
Россия предложит странам ООН вместе бороться с картелямиЭкономика и бизнес 5 июля, 20:39
Медведев после проигрыша на Уимблдоне кинул монеты в сторону судьиСпорт 5 июля, 20:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. В рамках встречи министров культуры стран БРИКС представители музейного сообщества Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР приняли решение о создании ассоциации музеев БРИКС.
Участники учредительного заседания договорились о создании веб-портала, который способствовал бы продвижению сотрудничества в защите, сохранении и восстановлении культурного наследия. Они также высказались за создание и развитие "цифрового музея" пяти стран, проведение конференций, форумов, совместных выставок, налаживание профессиональных обменов, курсов по подготовке специалистов. Одной из задач ассоциации будет борьба с незаконной торговлей и перемещением культурных ценностей, в частности через усиление контроля за их импортом и экспортом.
"Наша ассоциация будет носить свободную форму, так же, как ее носит само объединение БРИКС. Мы рассчитываем на продуктивность этой формы сотрудничества, поскольку она будет инициировать развитие контактов в различных сферах - выставочной, научной... Взаимодействие с коллегами из Китая, Индии Бразилии, Южно-Африканской Республики очень интересно", - сказал ТАСС директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.
"По-моему, любая ассоциация, альянс, тем более объединение международное, имеет смысл, - согласился с этим мнением директор Музея Востока Александр Серов. - Конечно, все будет зависеть от конкретной программы. Пока мы подписываем в большей степени декларацию о намерениях, а конкретика должна складываться в ходе дальнейших переговоров между нашими странами".
"Здесь немаловажной будет финансовая составляющая. Обмениваться информацией, посылать друг к другу специалистов на стажировки - дело важное, но основное - обмен выставками, которые, очевидно, будут проводиться последовательно в пяти странах. Но это как раз и интересно - сопоставлять культуры", - отметил он.
Россию на встрече в Тяньцзине представляет министр культуры РФ Владимир Мединский. Участники мероприятия в течение двух дней обсудят планы взаимодействия пяти стран в области искусства, сохранения культурного наследия, индустрии культуры, культурного рынка.