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Фестиваль Park Live привез в Москву System Of A Down, Three Days Grace и Twin Atlantic

Культура
5 июля, 23:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Анастасия Силкина

System Of A Down в Москве завершили европейское турне, поблагодарив гастрольную команду и фанатов из всех стран

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МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Пятый музыкальный фестиваль Park Live собрал в среду на "Арене ЦСКА" в Москве рок-музыкантов из России, Великобритании, Канады и США.

Открыла фестиваль московская Louna. Вслед за ней на сцену вышла альтернативная группа Twin Atlantic из Шотландии. Выступление на Park Live стало для них первым в России. Публика так тепло встретила музыкантов, что солист Сэм Мактрасти даже пообещал выучить русский язык к следующей поездке.

Канадцы из Three Days Grace приехали уже подготовленными: их вокалист Мэтт Уолт по-русски подбадривал стадион признаниями в любви и призывами поднять руки. Музыканты отыграли часовой сет из 15 песен, в том числе "I Am Machine", "Just Like You", "Over And Over" и "I Hate Everything About You", которые стадион пел вместе с ними.

Однако большинство зрителей пришли ради армяно-американской группы System Of A Down (SOAD). Рокеры заставили полную "Арену ЦСКА" прыгать вместе с ними под "Needles", "Psycho" и "Chop Suey", дав передохнуть лишь на лиричной "Lost In Hollywood". В Москве SOAD завершили европейское турне, музыканты поблагодарили свою гастрольную команду и фанатов из всех стран.

Впервые фестиваль Park Live состоялся в Москве в 2013 году на ВДНХ. В разные годы в фестивале принимали участие известные зарубежные и российские коллективы и исполнители. В их числе - Muse, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, Limp Bizkit, The Killers, Deftones, Die Antwoord, Paramore, Земфира, "Мумий Тролль" и многие другие.

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