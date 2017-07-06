В Авиньоне в 71-й раз открывается международный театральный фестиваль

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. В Авиньоне в четверг открывается один из самых масштабных и престижных международных театральных форумов - Авиньонский фестиваль (Festival d'Avignon). В этом году он станет 71-м по счету, но на этот раз пройдет без российских участников. Об этом ТАСС сообщила куратор театральных проектов, специалист Французского института в России Ирина Зайцева.

Она напомнила, что фестиваль ведет историю с 1947 года, когда знаменитый французский актер и режиссер Жан Вилар организовал в Авиньоне "Неделю драматического искусства". Она прошла с огромным успехом, и со следующего года там стали проводить театральный фестиваль. Жан Вилар возглавлял его до 1971 года.

До середины 1990-х годов в Авиньоне показывались в основном французские коллективы, приглашения зарубежных театров носили эпизодический характер. Заслуга превращения Авиньонского фестиваля в международный театральный смотр принадлежит Бернару Фэвру д'Арсье, занимавшему пост директора в 1980-1984 и в 1993-2003 годах.

"Именно д'Арсье включил в программу фестиваля спектакли коллективов из Японии, Кореи, Тайваня (КНР), Индии, стран Африки и Латинской Америки, а в 1997 году устроил в Авиньоне "русский сезон", - отметила Зайцева. - Также д'Арсье добился того, чтобы финансирование фестиваля перешло с муниципального на государственный уровень".

Сейчас Авиньонский фестиваль возглавляет известный драматург, режиссер и актер Оливье Пи, который занимает директорский пост с 2013 года. "Но в прошлом году, досрочно, его мандат был продлен до 2021 года", - проинформировала собеседница агентства, добавив, что в этом году на 150 тысяч евро увеличен и бюджет фестиваля.

Программа нынешнего года обещает быть насыщенной и разнообразной. Как всегда, она пройдет на всех сценических площадках города, а также на открытом воздухе - на улицах, площадях и в парках. В официальной афише - 41 спектакль и 9 междисциплинарных мероприятий. Продлится фестивальный марафон три недели - до 26 июля.

Авиньон-2017

Зайцева рассказала, что Авиньон-2017 посвящается Африке. Главными темами фестиваля станут политика, проблема роста националистических настроений и проблемы семьи. В фестивале участвует целая обойма известных мастеров, но 70 процентов артистов впервые представлены в программе смотра, подчеркнула собеседница агентства. "Достижением считают организаторы и состав публики, в котором, по предварительным данным, 20% будут зрители моложе 30 лет", - отметила она.

По традиции откроется фестиваль на главной площадке Авиньона - в Почетном дворе Папского дворца, где будет показана трагедия Софокла "Антигона" в постановке японского режиссера Сатоши Мияги. "Этот режиссер известен в разных странах, знают его и в России", - прокомментировала Зайцева, напомнив, что на Чеховском фестивале в Москве в 2015 году была показана "Махабхарата" в постановке Сатоши Мияги.

Среди широко известных мастеров, участвующих в Авиньоне-2017, значится немецкий режиссер Франк Касторф, который поставил спектакль по "Кабале святош" Михаила Булгакова, объединив в нем немецких и французских артистов. Знаменитая англичанка Кэти Митчелл представит "Служанок" Жана Жене, которых поставила с голландскими актерами. Директор фестиваля Оливье Пи инсценировал свой роман "Парижане".

Известный французский актер Робен Ренуччи посвятил свой спектакль детям, а популярная актриса Жюльетт Бинош вспомнит в своем музыкальном посвящении певицу Барбару. Прекрасную и трагическую историю любви двух паровозов расскажет авиньонским зрителям кукольный спектакль "Рамона" Тбилисского театра Резо Габриадзе.

"Все спектакли просто невозможно перечислить, а тем более имена их создателей, среди которых много новых, их еще предстоит открыть", - сказала собеседница агентства. "Также состоятся мастер-классы, творческие встречи, лекции, пройдут "Уроки демократии", - продолжила она.

"Программа очень разнообразна и многонациональна, и хотя в этом году в ней нет российских участников, "русский след" в истории Авиньонского фестиваля ярок и значителен. Надеюсь, что в будущем он получит продолжение", - пожелала куратор театральных проектов Ирина Зайцева.

Русский след

В 1997 году в рамках "русского сезона" в Авиньоне было показано девять спектаклей российских режиссеров, в том числе постановки Петра Фоменко, Валерия Фокина, Сергея Женовача.

В 1998 году Россия привезла на фестиваль "Грозу" Островского в постановке Генриетты Яновской и малоизвестную пьесу Чехова "Татьяна Репина" режиссера Валерия Фокина.

В 2000 году с аншлагами прошли выступления Московского театра на Таганке, показавшего "Марат-Сад" в постановке Юрия Любимова.

В 2001 году Россию представлял спектакль "Борис Годунов", поставленный английским режиссером Декланом Доннелланом с группой московских актеров.

В 2006 году в фестивале участвовал Московский театр "Школа драматического искусства", представлявший спектакли "Моцарт и Сальери. Реквием" и "Песнь XXIII. Погребенье Патрокла. Игры" в постановке Анатолия Васильева.

В 2015 году театр "Гоголь-центр" показывал спектакль Кирилла Серебренникова "Идиоты" по сценарию одноименного фильма Ларса фон Триера, действие которого перенесено в современную Москву. В 2016 году Серебренников был приглашен в Авиньон с гоголевскими "Мертвыми душами".