Ашкенази даст серию концертов в Лондоне, приуроченных к 100-летию революции

ЖЕНЕВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Пианист и дирижер Владимир Ашкенази, отмечающий в четверг свое 80-летие, полон творческих планов. В сезоне 2017-2018 годов в Лондоне состоится серия его концертов, приуроченных к 100-летию Революции в России, сообщил маэстро в интервью ТАСС.

"В сентябре у меня концерт с лондонским оркестром "Филармония" в Бухаресте. Затем в Лондоне целая серия концертов в сезоне 2017-2018 годов, которые посвящены 100-летию революции в России. Это русский и советский репертуар - Рахманинов, Шостакович, Прокофьев", - сказал собеседник агентства.

При этом музыкант отметил, что конкретных планов относительно поездки в Россию у него нет. "На данный момент, по-моему, ничего конкретного нет. Но если что-то вдруг образуется, я с удовольствием приеду опять", - пообещал он.

Творческий путь Ашкенази, родившегося 6 июля 1937 года в Горьком, учившегося в Москве в Центральной музыкальной школе и консерватории имени Чайковского, поделен на два больших этапа - советский и зарубежный. После отъезда из СССР он завоевал признание Запада, дирижировал ведущими оркестрами в Европе, США, Японии, много сделал для популяризации за рубежом творчества русских и советских композиторов. Он сказал в интервью, что особенно ему близки Рахманинов, Чайковский, Шостакович и Прокофьев.

В 2015 году Ашкенази получил российское гражданство. "Я не ожидал этого, но, вы знаете, времена меняются, - поделился он. - Естественно, что страна стала совсем другой после советского времени. Мне было очень приятно, потому что я всю свою жизнь оставался русским человеком в смысле моего отношения к миру, понимания музыки".

Жизнь и творчество в СССР и на Западе стали, по его словам, "совмещением двух духовных начал", и это было "очень положительным и важным".

Музыкант признался, что в связи с юбилеем у него "нет никаких особенных мыслей или чувств". "Я просто всегда жил так, чтобы сделать как можно лучше для людей и для искусства, которому принадлежу. И у меня никогда не было чувства, что я должен как-то быть вознагражден за это", - сказал он, добавив: "Мне было как-то странно оказаться успешным музыкантом, но я подумал, что, наверное, в этом логика какая-то есть, и я должен заслужить это и делать свое дело на настолько высоком уровне, насколько могу".

Владимир Ашкенази тепло вспоминает учителей в Москве. "Они говорили: "Делай все, что ты можешь, ты - талантливый человек, и никогда не зазнавайся!" И я никогда не зазнавался, вот и все".