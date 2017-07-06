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Российский фильм "Аритмия" стал фаворитом главного конкурса фестиваля в Карловых Варах

Культура
6 июля, 14:16 UTC+3 КАРЛОВЫ ВАРЫ Чехия/ 6, июля. /ТАСС

По мнению кинокритиков и аккредитованных на фестивале журналистов, картина является одним из фаворитов главной конкурсной программы

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Кадр из фильма "Аритмия"

Кадр из фильма "Аритмия"

© Filmpro.ru

КАРЛОВЫ ВАРЫ /Западная Чехия/, 6 июля. /ТАСС/. Художественный фильм-драма "Аритмия" российского режиссера Бориса Хлебникова относится к основным претендентам на победу в главной конкурсной программе международного фестиваля, проходящего в Карловых Варах. Об этом в четверг сообщила ТАСС пресс-секретарь президента крупнейшего в Центральной Европе смотра произведений современного кинематографа Ульяна Донатова.

"Аритмия", по мнению кинокритиков и аккредитованных на фестивале журналистов, является одним из фаворитов главной конкурсной программы, - подчеркнула она. - Остросюжетная картина привлекла также очень большое внимание и гостей нашего смотра. Будет вполне закономерно, если ей достанется победа, а ее создатели станут лауреатами в Карловых Варах".

Донатова напомнила, что на Карловарском фестивале состоялась международная премьера "Аритмии". "Наши призеры будут объявлены жюри, председателем которого является германская актриса и сценарист Анна Брюггеманн, в предстоящую субботу", - указала она.

"Аритмия" три недели назад получила гран-при российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Она рассказывает о талантливом враче скорой помощи Олеге, который переживает кризис семейных отношений. Главные роли в картине исполняют Александр Яценко, с которым Борис Хлебников уже работал на фильмах "Свободное плавание", "Долгая счастливая жизнь", и актриса театра Мастерской Петра Фоменко Ирина Горбачева. Съемки фильма проходили в Ярославле с октября по ноябрь 2016 года.

Кроме "Аритмии", в главный конкурс фестиваля включены еще 11 кинолент. Это, например, картины польского режиссера Кшиштова Краузе и его жены "Птицы поют в Кигали", историческая драма Георгия Овашвили "Хибула", криминальный триллер Питера Бебьяка "Линия", работа Вацлава Кадрнки "Маленький крестоносец" и другие.

В Карловых Варах кинофестиваль проводится уже в 52-й раз. Он ровесник Каннского смотра. Оба ведут историю с 1946 года.

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