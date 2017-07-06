Российский фильм "Аритмия" стал фаворитом главного конкурса фестиваля в Карловых Варах

Легкоатлетка Сидорова выступит 15 июля на международном турнире в ГерманииСпорт 6 июля, 14:28
Карпов: возвращение Каспарова в шахматы нельзя назвать сенсациейСпорт 6 июля, 14:25
Агент: хоккеисты московского "Динамо" Никулин и Терещенко подали заявления в арбитраж КХЛСпорт 6 июля, 14:23
Сибирские конструкторы самолета-замены Ан-2 планируют начать производство через два годаСибирь 6 июля, 14:21
Протесты в Венесуэле: причины и реакцияМеждународная панорама 6 июля, 14:20
Российский фильм "Аритмия" стал фаворитом главного конкурса фестиваля в Карловых ВарахКультура 6 июля, 14:16
Космос на ладони: как сибирский физик создает микроиконы и сопла для наноспутниковВ стране 6 июля, 14:13
Объем грузоперевозок на сети железных дорогах США в июне 2017 г. вырос на 4,5%Транспорт 6 июля, 14:10
Гидрометцентр РФ отмечает проблему "ложных тревог" в СМС-сообщениях о ЧП в МосквеОбщество 6 июля, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАРЛОВЫ ВАРЫ /Западная Чехия/, 6 июля. /ТАСС/. Художественный фильм-драма "Аритмия" российского режиссера Бориса Хлебникова относится к основным претендентам на победу в главной конкурсной программе международного фестиваля, проходящего в Карловых Варах. Об этом в четверг сообщила ТАСС пресс-секретарь президента крупнейшего в Центральной Европе смотра произведений современного кинематографа Ульяна Донатова.
"Аритмия", по мнению кинокритиков и аккредитованных на фестивале журналистов, является одним из фаворитов главной конкурсной программы, - подчеркнула она. - Остросюжетная картина привлекла также очень большое внимание и гостей нашего смотра. Будет вполне закономерно, если ей достанется победа, а ее создатели станут лауреатами в Карловых Варах".
Донатова напомнила, что на Карловарском фестивале состоялась международная премьера "Аритмии". "Наши призеры будут объявлены жюри, председателем которого является германская актриса и сценарист Анна Брюггеманн, в предстоящую субботу", - указала она.
"Аритмия" три недели назад получила гран-при российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Она рассказывает о талантливом враче скорой помощи Олеге, который переживает кризис семейных отношений. Главные роли в картине исполняют Александр Яценко, с которым Борис Хлебников уже работал на фильмах "Свободное плавание", "Долгая счастливая жизнь", и актриса театра Мастерской Петра Фоменко Ирина Горбачева. Съемки фильма проходили в Ярославле с октября по ноябрь 2016 года.
Кроме "Аритмии", в главный конкурс фестиваля включены еще 11 кинолент. Это, например, картины польского режиссера Кшиштова Краузе и его жены "Птицы поют в Кигали", историческая драма Георгия Овашвили "Хибула", криминальный триллер Питера Бебьяка "Линия", работа Вацлава Кадрнки "Маленький крестоносец" и другие.
В Карловых Варах кинофестиваль проводится уже в 52-й раз. Он ровесник Каннского смотра. Оба ведут историю с 1946 года.