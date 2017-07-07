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Более 120 исполнителей выступят на фестивале Alfa Future People

Культура
7 июля, 1:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

На главной футуристической сцене выступят лидеры "стадионной" электронной музыки

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 120 диджеев, в том числе мировые звезды Hardwell, Oliver Heldens, Blasterjaxx и Alexander Popov, выступят в рамках фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People, который пройдет с 7 по 9 июля под Нижним Новгородом. Об этом сообщили в пресс-службе организатора.

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Фестиваль электронной музыки Alfa Future People

Генеральный директор фестиваля Alfa Future People Виктор Шкипин подчеркнул, что организаторы делают все, чтобы гости приезжали "за атмосферой". Создавать ее будут пять сцен - на две больше, чем в 2016 году. На главной футуристической сцене выступят лидеры "стадионной" электронной музыки. Гости техно-танцпола смогут взаимодействовать с искусственным интеллектом, беспрерывно изменяя звук и пульс бесконечной мелодии. Формат сцены Casa Musica предполагает музыкальные новинки в живом исполнении. Кроме того, на фестивале будут представлены две традиционные площадки - Bass и Mash-Up.

Основной темой в этом году выбрана эволюция. В зоне технологий Alfa Future People пройдет лекторий о проблемах в отношениях человечества и технологий. В зоне космоса состоится мультимедийная выставка, которая расскажет об освоении Вселенной. Также посетители фестиваля смогут побыть гостями "умного дома", погрузиться в виртуальную реальность, провести диагностику здоровья, пройти школу нейропилотирования, запрограммировать робота и принять участие в научных экспериментах.

В спортивной зоне пройдут соревнования и мастер-классы по 23 видам спорта, в том числе по семи видам тяжелой атлетики, в которых примут участие 10 призеров мировых соревнований и олимпийские чемпионы. Гости фестиваля смогут попробовать свои силы в любительских турнирах по футболу, волейболу, стритболу.

Традиционно на территории фестиваля практикуется отказ от наличных денег. Все гости получат на входе браслет с бесконтактной картой.

Фестиваль Alfa Future People проводится с 2014 года. Форум дважды был признан лучшим музыкальным событием по версии национальной премии "Событие года", а также лучшим музыкальным фестивалем по версии портала KudaGo. В 2016 году фестиваль посетили более 50 тысяч человек из 20 стран мира.

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