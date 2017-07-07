Горан Брегович выступил на фестивале искусств в Лионе

ЛИОН, 7 июля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Горан Брегович выступил в четверг с большим концертом на летнем фестивале искусств "Ночи Фурвьер", который проходит в Лионе. Выступление Бреговича и его оркестра проходило на сцене античного театра при полном аншлаге и завершилось продолжительной овацией. В беседе с корреспондентом ТАСС Брегович рассказал о замысле концерта и признал, что, по его ощущению, "без России мир был бы не таким интересным".

"Три письма из Сараево"

Брегович с ансамблем "Оркестр свадеб и похорон" представил концерт для скрипки "Три письма из Сараево". Сопровождал их выступление Национальный оркестр Лиона в составе 65 музыкантов. Солировали на скрипке по очереди представители трех стран и трех разных музыкальных культур: Гершон Лейзерсон из Израиля, Зиед Зуари из Туниса и Мирьяна Нескович из Сербии.

"Три скрипки - это и есть "три письма из Сараево". Очень важно было, чтобы участвовали музыканты разных религий и культур", - отметил Брегович.

По его словам, изначально эта музыка писалась по заказу Базилики Сен-Дени в пригороде Парижа - знаменитой усыпальницы французских королей. "Я попытался представить, что бы сочинили жители Сараево, если бы все они были композиторами. Наверное, они бы написали что-то похожее, ведь с опытом той ужасной войны у нас у всех в чувствах поселилась мысль о том, что нужно учиться уживаться вместе со всеми нашими религиями", - рассказал композитор.

Учиться жить вместе

Еще одним источником вдохновения для Бреговича, по его словам, послужила история, которую он "вычитал в интернете": западный тележурналист делал репортаж о еврее из Иерусалима, который вот уже 60 лет дважды в день ходит молиться к Стене Плача. Когда он закончил молитву, репортер спросил у него, о чем тот все эти годы разговаривает с Богом и получен ли хоть какой-нибудь ответ. "Я говорю, что пора покончить с войнами, с этой войной между евреями и мусульманами, чтобы наши дети жили лучше. Есть ощущение, что я говорю со стеной", - ответил молящийся.

"Если в этой истории и есть мораль, то, на мой взгляд, это вывод о том, что Бог, создавая мир, не предусмотрел в своем графике возможности научить нас мирно жить вместе. И научиться этому - уживаться со всеми различиями - нам теперь нужно своими силами, самостоятельно", - уверен Брегович.

Работая над этим концертом, композитор "отталкивался от двух метафор". "Первая - это сам город Сараево, откуда я родом. Это не просто город, но метафора того, как можно долго и спокойно жить вместе, а потом в один прекрасный день начать стрелять друг в друга только потому, что люди исповедуют разные религии", - поведал он.

Вторая же точка отсчета - это скрипка "как инструмент, который может обыграть эту метафору в музыкальном смысле". "Музыка подается в трех довольно разных манерах: классической, как играют христиане, в стиле клезмер, как играют евреи, и в восточном ключе, как играют мусульмане на Востоке. Я сделал этот концерт для скрипки как три письма", - резюмировал Брегович.

О фестивале

Фестиваль "Ночи Фурвьер" проходит каждое лето в Лионе с 1945 года. В этом году он проводится с 1 июня по 5 августа. По замыслу организаторов, фестиваль объединяет в одном месте сразу множество направлений творчества - музыку, театральное искусство, хореографию, кинематограф, цирк. В числе участников - мировые звезды первой величины, которые дают на фестивале только одно представление.

Площадкой для его проведения служит античный галло-римский театр на холме Фурвьер, который возвышается над городом. Малая сцена фестиваля - античный же одеон, расположенный по соседству.

Театр был заложен еще в I в. н.э. во времена Октавиана Августа и в годы расцвета римского Лугдунума - столицы Лугдунской Галлии и главным центром власти Рима в регионе - он мог вмещать до 10 тыс. зрителей. После падения Римской империи театральный комплекс был заброшен, а руины его удалось вернуть к жизни лишь после масштабных раскопок в XIX веке. В современном виде театр вмещает до 4 тыс. посетителей.

По давней традиции "Ночей Фурьвер" всем гостям бесплатно раздают подушки, чтобы удобнее устроиться на каменных трибунах античной арены. Эти же сидения благодарные зрители в конце особенно удачных концертов бросают с трибун вниз, приветствуя тем самым артистов.

На этот раз Горан Брегович и Национальный симфонический оркестра Лиона удостоились продолжительной овации. В заключение концерта зрители пять раз поднимались со своих мест, приветствуя музыкантов бурными аплодисментами. Под конец подушки-сидения начали долетать и до сцены - прощающиеся артисты порой едва успевали уворачиваться, кланяясь благодарной публике.

Творческие планы

За два дня до выступления в Лионе Брегович завершил запись своего нового альбома - первого с 2013 года. Пластинка получит такое же название, как и концерт, однако речь идет о разных работах, подчеркнул он.

"Дата выхода альбома - 6 октября. Диск будет немного отличаться. Из концерта на нем будет три отрывка в виде композиций для скрипки, а также общая песня, которую я написал для евреев, христиан и мусульман", - рассказал автор.

При этом Брегович признал, что не уверен в возможности исполнить "Три письма из Сараево" в Москве на концерте, который у него запланирован в российской столице 13 ноября. "Еще посмотрю, буду играть новую программу или нет. Пока не уверен, что будет подходящий момент, поскольку диск выходит только в октябре. Кроме того, мне хотелось бы сыграть это вместе с большим российским симфоническим оркестром - это очень важно, это серьезная вещь", - заметил он.

В России как дома

Говоря о своих ощущениях от общения с российской публикой, Брегович указал на особую связь, которую он всегда ощущал с Россией. "Не могу сказать, есть ли большая разница между людьми в России и Европе, но мы всегда считали и считаем себя младшими братьями русских. В России ничего не знают о нас, а мы все знаем о русских - всех ваших героев, писателей, художников, все это мы знаем, поскольку проходили в школе", - с улыбкой заметил он.

Одновременно музыкант признал, что между народами России и Балкан прослеживается и незримая связь на музыкальном уровне. "Если речь идет о музыке, то русские немного как мы: если это просто музыка, этого недостаточно, нужно, чтобы внутри было немножко безумия - только тогда будешь доволен. И я лично в России чувствую себя очень комфортно - все равно, что играю у себя дома", - сказал Брегович.

Помимо этого, вспоминал также музыкант, страны бывшего СССР и бывшей Югославии очевидно связывает и общее историческое прошлое в период строительства социализма. "Я в этом немного профессионал, так как изучал философию, а во времена коммунизма, изучая философию, ты потом становился преподавателем марксизма. Я, правда, избежал этой участи, потому что на последнем курсе института стал рок-звездой, так и не став учителем марксизма, но все же, мне кажется, и в истории моей страны, и в истории вашей страны это один из лучших периодов", - поделился он.

И пусть коммунистический путь "был обречен на провал", Россия занимала и продолжает занимать совершенно особенное место в мире, убежден Брегович. "Мы-то что, маленькие страны, а вот Россия - это серьезная штука. Мне посчастливилось выступать в Сибири - это нечто особое. Все- таки приятно видеть, что есть страна, которая может сопротивляться, которая может дать миру что-то другое", - считает он.

Наличие подобной альтернативы, уверен композитор, особенно важно в современном мире, который оказался пресыщен потребительскими благами. "Пусть сейчас хорошо, как никогда, пусть процветание наступило небывалое, все равно чего-то не хватает. И это недостающее можно найти в России. Сложно объяснить, что это - может быть потому, что я сам из Югославии, которая всегда смотрела на Россию, как на старшего брата, - но мне очень нравится, что Россия существует - этот мир не был бы столь интересным без России", - заключил Брегович.