Нетребко и Эйвазов исполнят в Москве партии из опер Верди и Пуччини

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Москве 7 февраля. На сцену Концертного зала имени Чайковского они выйдут в сопровождении Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова, сообщил представитель артистов в России и странах СНГ Максим Берин.

"График артистов расписан вплоть до 2020 года, и я счастлив, что удалось найти дату для организации московского концерта", - сказал Берин.

В беседе с ТАСС Нетребко отметила, что они с Эйвазовым всегда стараются разнообразить программу своих концертов, исполнить то, что еще не пели для данной публики. "У нас очень большая программа, она варьируется в зависимости от настроения и от города", - отметила певица.

По словам музыкантов, они привезут в Москву "серьезные, трудные вещи". "Мы можем похвастаться тем, что наши концерты полны ярких и очень сложных произведений: "Макбет", "Трубадур", "Турандот" Верди, "Андре Шенье" Джордано, "Тоска" Пуччини - там есть все что угодно. Мы оставляем одну-две песенки, все остальное - элитный оперный репертуар", - добавил Эйвазов.

Как рассказала Нетребко, зал, оркестр и дирижер для выступления выбирались тщательно. "Мы всегда спрашиваем, что за зал. Пусть он будет меньше, но хорошим. Нам нужна филармония с хорошей акустикой. И спрашиваем, что за оркестр - он должен хорошо играть, должен быть замечательный дирижер", - подчеркнула оперная дива.

Знаменитые тенор и сопрано признались, что счастливы возможности выступить со Спиваковым. "Аня неоднократно выступала с маэстро Спиваковым, я всего один или два раза. Это потрясающей энергетики человек, музыкант, до мозга костей любящий голоса, любящий певцов", - отметил Эйвазов.