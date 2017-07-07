Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: фестиваль российской культуры в Японии важен для развития отношений

Культура
7 июля, 14:01 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 7, июля. /ТАСС

Мероприятие способствуют укреплению взаимопонимания и доверия между народами двух стран, говорится в послании президента

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Фестиваль российской культуры в Японии и другие подобные мероприятия имеют большое значения для развития отношений двух стран, а также для укрепления взаимопонимания между народами. Об этом говорится в послании президента России Владимира Путина, которое зачитал в пятницу представитель главы государства по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на церемонии открытия двенадцатого по счету фестиваля в Японии.

"Отличительной чертой нынешнего фестиваля являются совместные проекты российских и японских деятелей искусства и выступление целой плеяды молодых артистов, для которых дебют в Японии несомненно станет важной вехой в творческой биографии. Уверен, что столь масштабные и представительные гуманитарные мероприятия имеют большое значение для развития российско-японских отношений, способствуют укреплению взаимопонимания и доверия между народами наших стран", - говорится в нем.

Фестиваль российской культуры проводится в Японии ежегодно с 2006 года. За это время проходящие в его рамках выступления артистов из России и другие мероприятия посетили почти 14 млн зрителей. По оценке японского МИД, фестиваль стал традиционным мероприятием, знакомящим японцев с балетом, музыкой, театром, цирком, другими проявлениями выдающейся российской культуры.

Однако в этом году он стал частью возродившихся "Русских сезонов", которые в свою очередь играют роль пролога перекрестного года России и Японии. Программа проекта включает свыше 200 мероприятий - они будут проходить на протяжении года в 42 городах Японии. Предполагается, что зрителями мероприятий, проходящих в рамках "Русских сезонов", станут свыше 3 млн человек, что превышает ежегодную аудиторию Фестиваля российской культуры.

"Русские сезоны" представят в Японии более 20 именитых российских учреждений культуры, среди которых Большой театр, Мариинский, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина, Театр драмы имени А.С. Пушкина, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М.И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
12
Грани Гранина: ушел из жизни автор "Блокадной книги" и романа "Иду на грозу"
4
Рок-группа HIM выступила с прощальным концертом на фестивале в Хельсинки
13
Более 15 коллективов выступили на фестивале славянской культуры "Матушка Русь" в Аргентине
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
2
Рособрнадзор запретил прием в два вуза, еще у двух приостановил лицензию
3
Навальный вышел на свободу после отбытия 25 суток административного ареста
4
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
5
Шипулин и Волков испытали новые биатлонные винтовки от "Калашникова"
6
Упавший на рельсы станции метро "Театральная" в Москве пассажир остался жив
7
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
Темы дня
Реклама