Путин: фестиваль российской культуры в Японии важен для развития отношений

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Фестиваль российской культуры в Японии и другие подобные мероприятия имеют большое значения для развития отношений двух стран, а также для укрепления взаимопонимания между народами. Об этом говорится в послании президента России Владимира Путина, которое зачитал в пятницу представитель главы государства по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на церемонии открытия двенадцатого по счету фестиваля в Японии.

"Отличительной чертой нынешнего фестиваля являются совместные проекты российских и японских деятелей искусства и выступление целой плеяды молодых артистов, для которых дебют в Японии несомненно станет важной вехой в творческой биографии. Уверен, что столь масштабные и представительные гуманитарные мероприятия имеют большое значение для развития российско-японских отношений, способствуют укреплению взаимопонимания и доверия между народами наших стран", - говорится в нем.

Фестиваль российской культуры проводится в Японии ежегодно с 2006 года. За это время проходящие в его рамках выступления артистов из России и другие мероприятия посетили почти 14 млн зрителей. По оценке японского МИД, фестиваль стал традиционным мероприятием, знакомящим японцев с балетом, музыкой, театром, цирком, другими проявлениями выдающейся российской культуры.

Однако в этом году он стал частью возродившихся "Русских сезонов", которые в свою очередь играют роль пролога перекрестного года России и Японии. Программа проекта включает свыше 200 мероприятий - они будут проходить на протяжении года в 42 городах Японии. Предполагается, что зрителями мероприятий, проходящих в рамках "Русских сезонов", станут свыше 3 млн человек, что превышает ежегодную аудиторию Фестиваля российской культуры.

"Русские сезоны" представят в Японии более 20 именитых российских учреждений культуры, среди которых Большой театр, Мариинский, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина, Театр драмы имени А.С. Пушкина, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М.И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".