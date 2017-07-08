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Scorpions и Jason Derulo выступят на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга"

Культура
8 июля, 1:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, июля. /ТАСС

Фестиваль открывается в субботу в БКЗ "Октябрьский"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" открывается в субботу в БКЗ "Октябрьский", хедлайнерами станут рок-группа Scorpions и Jason Derulo. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

"Более чем за 20 лет своего существования международный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" стал одним из самых ожидаемых музыкальных событий и известным далеко за пределами России", - отметили организаторы.

В конкурсной программе примут участие молодые исполнители из Индонезии, Швеции, США, Израиля, Италии, Франции, Португалии, Японии, Таиланда, Перу, Греции, России, Китая и Республики Кореи. В качестве специальных гостей музыкального форума заявлены и мировые звезды, и лидеры отечественной шоу-индустрии.

Организаторы сообщают, что на фестивале выступят известные зарубежные звезды - Scorpions, Jason Derulo, Dr Feelgood, New Power Generation, Kid Creole and Coconuts, Nik West. Здесь же выступят и российские исполнители - Полина Гагарина, Александр Буйнов, Леонид Агутин, Николай Басков, Анита Цой, Стас Михайлов.

"Конкурсная программа фестиваля этого года останется без изменений, охватывая максимальное количество стран-участников. Судейство конкурсантов будет проводить авторитетное жюри. Обновленный фестиваль должен стать самым запоминающимся событием этого музыкального года", - подчеркивают организаторы.

Международный музыкальный фестиваль "Белые Ночи Санкт-Петербурга" - это ежегодный музыкальный конкурс талантливых молодых исполнителей, отобранных со всего мира, без ограничения рамками стилей и жанров. Первый фестиваль состоялся в 1992 году.

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