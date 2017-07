THR: актер Нелсан Эллис скончался в возрасте 39 лет

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Звезда популярного американского сериала "Настоящая кровь" (True Blood, 2008-2014) Нелсан Эллис скоропостижно ушел из жизни в возрасте 39 лет. Об этом сообщил в субботу на своем сайте журнал The Hollywood Reporter.

Как заявила изданию представитель актера Эмили Сейнс, Эллис "скончался в результате осложнений, вызванных сердечной недостаточностью". "Он обладал замечательным талантом, его слова и деяния навсегда останутся в нашей памяти", - говорится в сообщении Сейнс. Где именно скончался актер, его представитель не уточнила.

Эллис родился в городе Харви в штате Иллинойс. Впоследствии он переехал в Нью-Йорк, где окончил престижную актерскую Джульярдскую школу.

Помимо роли в сериале "Настоящая кровь" о жизни современных вампиров, которая принесла ему известность, Эллис также снимался в таких телепроектах, как "Элементарно" (Elementary, 2012 - по настоящее время) и "Вероника Марс" (Veronica Mars, 2004-2007).

Актер снимался и в большом кино, сыграв, в частности, в номинированной на четыре премии "Оскар" драме "Прислуга" (The Help, 2011), а также исполнив роль Мартина Лютера Кинга - младшего в драме режиссера Ли Дэниелса "Дворецкий" (The Butler, 2013).